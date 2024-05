Comunicado do Business Wire :We Are Innovation

A We Are Innovation e a Anglo-American University organizaram uma exibição exclusiva do documentário "How Sweden Quit Smoking". Este evento, realizado no coração de Praga, abordou a incrível jornada sueca rumo ao status de país livre do tabaco. O documentário destaca o impacto da criatividade, inovação e responsabilidade pessoal que podem levar a sociedades mais saudáveis em todo o mundo. A estreia foi seguida por um painel de discussão com especialistas internacionais em saúde e defensores da inovação.

"How Sweden Quit Smoking" é um documentário dirigido pelo premiado cineasta polonês Tomasz Agencki, que narra como a Suécia alcançou a menor taxa de tabagismo na Europa. Por meio de entrevistas com especialistas em saúde, acadêmicos, ativistas e outras partes interessadas, o filme oferece uma visão aprofundada dos produtos inovadores e mudanças sociais que contribuíram para essa história de sucesso em saúde pública.

O dr. Anders Milton, ex-presidente da Associação Médica Mundial, afirmou: "é necessário aumentar a conscientização e adoção da Redução de Danos do Tabaco. O princípio "Sem fumaça, menos danos" deve ser aplicado ao diferenciar fundamentalmente os produtos combustíveis e os sem fumaça. Além disso, os responsáveis pela formulação de políticas devem adotar um quadro regulatório proporcional ao risco para todos os produtos de nicotina, com base no contínuo de risco".