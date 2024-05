Comunicado do Business Wire :Truecaller

Introducing The World's First AI Call Scanner by Truecaller (Photo: Business Wire)

Truecaller, a principal plataforma de comunicações globais do mundo, orgulha-se de anunciar a última saraivada em seu arsenal de habilidades de combate ao spam e fraudes: o AI Call Scanner. O AI Call Scanner é treinado para detectar e diferenciar entre vozes humanas e vozes sintetizadas por IA, capacitando as pessoas a se protegerem contra fraudes potenciais e atividades fraudulentas.

O AI Call Scanner está integrado no aplicativo Android Truecaller, faz parte da assinatura Premium e está sendo lançado primeiro nos EUA, com planos para lançamento para o mundo inteiro. O sistema foi projetado com a simplicidade e eficiência em mente. Se uma pessoa receber uma chamada suspeita, tudo o que precisa fazer é tocar em um botão dedicado na interface do Truecaller. A voz do chamador é gravada e essa amostra de voz é então processada pelo nosso modelo avançado de IA, que foi rigorosamente treinado para identificar características específicas da fala humana e distingui-la das vozes geradas por IA. Tudo isso acontece em apenas alguns segundos e estamos orgulhosos de realizar este lançamento com um algo grau de precisão.

"Os riscos das fraudes de voz de IA estão aumentando devido à proliferação de sintetizadores de voz com IA. O nosso objetivo foi encontrar uma solução eficaz e confiável antes que as coisas saíssem de controle. Tenho muito orgulho de anunciar que o Truecaller é o aplicativo de chamadas do mundo com detecção de voz por IA integrada. O Truecaller já utiliza a IA de várias maneiras diferentes e isso foi uma extensão lógica e muito necessária das habilidades de combate a fraudes do Truecaller", disseAlan Mamedi, CEO e cofundador do Truecaller.