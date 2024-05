Comunicado do Business Wire :Solar Promotion GmbH

O objetivo do governo alemão é ter uma proporção igual de centrais elétricas de grande escala e sistemas montados em telhados. Em 2023, o segmento montado no solo em grande escala aumentou 45%. Com a adoção do Pacote Solar I, esse segmento continuará crescendo. O pacote de medidas visa reduzir a burocracia associada à implementação da energia solar, a fim de alcançar um crescimento anual de 22 gigawatts máximo a partir de 2026. As mais recentes aplicações, produtos e modelos de negócios para usinas fotovoltaicas de grande escala estarão em exibição na Intersolar Europe, a principal exposição mundial da indústria solar. O evento será realizado em Munique, de 19 a 21 de junho, como parte da The smarter E Europe, a maior aliança de exposições do continente da indústria energética. Espera-se a participação de cerca de 3 mil expositores e mais de 115 mil visitantes de todos os cantos do mundo. A Intersolar Europe ocorrerá em 19 salas de exposição e uma área ao ar livre.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240529649180/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Intersolar Europe presents innovations in the field of hybrid systems. (© Solar Promotion GmbH)