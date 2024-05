Comunicado do Business Wire :Quit Like Sweden

Milhões de vidas poderiam ser salvas com uma abordagem mais progressiva relacionada com as medidas de controle do tabaco, diz uma nova plataforma comprometida em encorajar os países a seguirem a experiência sueca e ficarem "livres do tabaco". À medida que o mundo se prepara para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco (WNTD) em 31 de maio, a plataformaQuit Like Sweden, lançada anteriormente este ano no Brasil, apela por estratégias comprovadas para incentivar a luta global contra o tabagismo.

Tradicionalmente, o WNTD é marcado por apelos para a cessação total do tabagismo. Entretanto, a plataforma Quit Like Sweden argumenta que é hora dos legisladores, reguladores, governos, a mídia e o público em geral se engajarem em uma discussão mais significativa sobre as estratégias para a redução dos impactos devastadores do tabagismo e das doenças relacionadas ao tabagismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suely Castro, fundadora da plataforma Quit Like Sweden, enfatizou a necessidade de uma nova abordagem, citando a experiência da Suécia e o progresso notável no controle do tabaco.