Comunicado do Business Wire :Hitachi, Ltd.

A Hitachi, Ltd. (TSE:6501), e o Google Cloud anunciaram hoje uma parceria plurianual para acelerar a inovação e a produtividade de empresas com a IA generativa. A Hitachi planeja formar uma nova unidade de negócios concentrada em ajudar as empresas a solucionarem os desafios da indústria com os modelos Gemini, o Vertex AI e outras tecnologias de nuvem, e também pretende adotar a IA do Google Cloud para aprimorar seus próprios produtos e serviços. Por meio desta parceria, a Hitachi pretende acelerar ainda mais o crescimento da Lumada, o seu principal negócio digital, e avançar eficiências operacionais para o Grupo Hitachi. Com liderança da GlobalLogic, líder em engenharia digital e uma subsidiária do Grupo Hitachi, as empresas planejam estabelecer tanto a Unidade de Negócios Google Cloud quanto o Centro de Excelência (CoE) Google Cloud da Hitachi para expandir rapidamente a tecnologia do Google Cloud para clientes empresariais novos e existente. Além disso, a Hitachi planeja colaborar com o Google Cloud para incorporar o treinamento em GenAI do Google Cloud como parte do programa de treinamento GenAI Professional da Hitachi. O programa aprofundará a expertise e os serviços geridos disponíveis por meio destas unidades de negócios para garantir que empresas de grande porte tenham acesso aos recursos necessários para aprimorar fundamentalmente a forma como operam com a IA. Outras áreas de foco da parceria incluirão:

-- Novas soluções GenAI para a modernização de software e o atendimento ao cliente: a Hitachi pretende utilizar os modelos Gemini para desenvolver soluções que ajudem as empresas a modernizar de forma eficiente sistemas de software legados e adotar o Google Cloud Contact Center AI para proporcionar experiências de atendimento ao cliente mais eficazes e precisas. Por exemplo, por meio do uso do Google Cloud Agent Assist, os representantes de atendimento ao cliente podem obter suporte através da assistência de conhecimento em tempo real e sugestões de resolução para ajudá-los a serem mais produtivos e s fornecerem um serviço melhor. As novas soluções serão compatíveis com a arquitetura da Plataforma de Plataformas da GlobalLogic, que foi idealizada para atender às necessidades de empresas inteligentes. -- Habilitando soluções GenAI seguras para ambientes locais e em nuvem: as novas soluções da Hitachi oferecerão suporte aos clientes que realizam operações tanto no local quanto na nuvem, permitindo que as empresas modernizem as operações e, ao mesmo tempo, mantenham os ambientes de TI existentes. As soluções também serão compatíveis com o Virtual Storage Platform One para que os usuários possam desenvolver aplicativos GenAI utilizando os dados armazenados na plataforma de nuvem híbrida da Vantara. -- Iniciativas conjuntas de entrada no mercado: a Hitachi e o Google Cloud alinharão melhor suas equipes de vendas, marketing e engenharia para garantir que clientes de todos os setores tenham acesso aos recursos necessários para a implantação e gerenciamento perfeitos de projetos GenAI por meio da Unidade de Negócios Google Cloud e do CoE Google Cloud da Hitachi. Isto incluirá os profissionais de GenAI que a Hitachi treina na tecnologia Google Cloud.

-- Fortalecer o desenvolvimento de talentos GenAI: os profissionais de GenAI da Hitachi desempenham um papel fundamental no apoio à transformação dos clientes com IA. A Hitachi pretende treinar mais de 50.000 profissionais de GenAI por meio de seu programa de treinamento global. Como parte do programa, a Hitachi planeja incluir treinamento em soluções GenAI e tecnologia de IA do Google Cloud. A GlobalLogic e o Google Cloud colaboram há mais de 15 anos e ajudaram a capacitar as empresas com soluções que alcançam os seus objetivos de negócios com eficiência e equilíbrio. "Por meio desta parceria, a Hitachi pretende aproveitar os recursos de IA do Google Cloud para aprimorar e aumentar a produtividade dos funcionários e acelerar a inovação. Ao aumentar a capacidade de nossos desenvolvedores e das unidades de sucesso de clientes com as soluções GenAI do Google Cloud, como o Vertex AI e os modelos Gemini, a Hitachi será capaz de atender melhor às necessidades de seus clientes em vários setores e em domínios complexos, como energia, mobilidade, manufatura e serviços digitais", disse Toshiaki Tokunaga, vice-presidente executivo e diretor-executivo da Hitachi. Nitesh Banga, CEO, Unidade de Negócios de Engenharia Digital na Hitachi e presidente e CEO da GlobalLogic acrescentou: "Por meio desta aliança global, a Hitachi alinha estrategicamente sua abordagem de entrada no mercado com o Google Cloud para gerar resultados tangíveis. Estamos estabelecendo caminhos claros para a colaboração, garantindo maior eficiência e aceleração na entrega de soluções aos nossos clientes coletivos. Este investimento na criação de nossa Unidade de Negócios Google Cloud proporcionará a energia necessária, o foco e o trabalho em equipe coeso, essenciais para alcançar o desejado tempo de lançamento acelerado no mercado, traduzindo a inovação em rápido crescimento de receita". "Para solucionar desafios de negócios complexos com a IA generativa, as empresas precisam de tecnologia avançada e experiência técnica para implantar essa solução com sucesso em suas empresas", disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud. "Nossa parceria com a Hitachi proporcionará aos clientes os recursos necessários para construir, implementar e gerenciar de forma otimizada cada etapa de seus projetos de IA generativa." Sobre o Google Cloud

O Google Cloud é o novo caminho para a nuvem, fornecendo ferramentas de IA, infraestrutura, desenvolvimento, dados, segurança e colaboração criadas para hoje e para o futuro. O Google Cloud oferece uma pilha de IA poderosa, totalmente integrada e otimizada com sua própria infraestrutura em escala planetária, chips personalizados, modelos de IA generativa e plataforma de desenvolvimento, assim como aplicativos baseados em IA, para ajudar as empresas a se transformarem. Clientes em mais de 200 países e territórios têm o Google Cloud como parceiro tecnológico confiável. Sobre a Hitachi, Ltd. A Hitachi impulsiona os Negócios de Inovação Social, criando uma sociedade sustentável com o uso de dados e tecnologia. Solucionamos desafios de clientes e da sociedade com as soluções Lumada para alavancar TI, OT (Tecnologia Operacional) e produtos. A Hitachi opera em 3 setores de negócios: "Sistemas e Serviços Digitais", para apoiar a transformação digital de nossos clientes; "Energia Verde e Mobilidade", que contribui para uma sociedade descarbonizada através de sistemas de energia e ferroviários, e "Indústrias Conectivas", que conecta produtos por meio de tecnologia digital para oferecer soluções em diversas indústrias. Impulsionados pela sustentabilidade, digital e inovação, visamos o crescimento por meio da colaboração com nossos clientes. As receitas da empresa em 3 setores para o ano fiscal de 2023 (encerrado em 31 de março de 2024) totalizaram 8.564,3 bilhões de ienes, com 573 subsidiárias consolidadas e aproximadamente 270.000 funcionários em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Hitachi, visite o site da empresa em https://www.hitachi.com.