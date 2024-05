Comunicado do Business Wire :Cirium

Ao contrário das calculadoras de carbono tradicionais que dependem de estimativas amplas e suposições vagas, ao usar rotas pré-planejadas em vez de rotas reais de voos e ignorar variáveis como velocidade e direção do vento, o Emerald Sky oferece resultados de emissões com base no assento em uma classe específica de serviço, definindo um novo padrão ao medir emissões de aeronaves.

Esta metodologia inovadora e revolucionária analisa o tipo específico de aeronave e as especificações de projeto de cada voo, combinadas com dados operacionais e condições de voo em tempo real, que garantem precisão e confiabilidade incomparáveis ao rastrear emissões.

Estes dados consistentes possibilitam uma avaliação precisa e independente das emissões de cada aeronave, que apoiam tomadas de decisão com mais informação em todo o setor da aviação. Isto garante relatórios mais precisos sobre as emissões em voo, o que é extremamente importante para atender às regulamentações climáticas atuais e futuras.

"A metodologia líder mundial da Cirium considera até mesmo o peso operacional usual de cada aeronave, passageiros e bagagem, carga útil e degradação na eficiência do motor ao longo do tempo para fornecer dados mais exatos, disponíveis para ajudar a atingir as ambiciosas metas de sustentabilidade da aviação."

-- Avaliar investimentos em programas de compensação e eliminação de carbono na aviação

-- Prever a demanda de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF)

-- Identificar oportunidades para melhorias de aeronaves.

Em um mundo com um imenso foco no impacto ambiental da aviação, a abordagem rigorosa da Emerald Sky é essencial para relatórios exatos e práticas de aviação responsáveis.

A Emerald Sky apoia a missão contínua da Cirium de gerar um impacto positivo significativo no futuro da aviação e do meio ambiente, junto com as metas de zero emissão líquida do setor.

Sobre a Cirium

Cirium® é a fonte mais confiável de análises da aviação no mundo. A empresa fornece dados poderosos e análises de ponta para capacitar um amplo espectro de atores no setor. Equipando companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras com a clareza e a inteligência necessárias para otimizar suas operações, tomar decisões com informação e acelerar o crescimento das receitas. A Cirium® é parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa RELX. A RELX é um provedor mundial de análises com base em informações e ferramentas de tomadas de decisão para clientes profissionais e empresariais.

Para mais informações, acompanhe as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou acesse cirium.com.

