Comunicado do Business Wire :Circle

Hoje, no Circle Forum São Paulo, a Circle, empresa global de tecnologia financeira e emissora da principal stablecoin regulamentada, USDC, anunciou seu lançamento oficial no Brasil. Esta expansão estratégica marca uma oportunidade de fornecer dólares digitais e infraestrutura de ativos digitais altamente exigidos, apoiados em dólares americanos para um mercado na vanguarda de inovação de fintechs. A Circle está fazendo parceria com empresas líderes regionais, incluindo BTG Pactual e Nubank, para lançar produtos de ativos digitais e permitir acesso quase instantâneo, de baixo custo e 24 horas por dia, 7 dias por semana ao USDC para seus usuários. O lançamento ocorre num momento de adoção exponencial de fintechs resultante de políticas e iniciativas pró-inovação, como a introdução em 2020 da plataforma de pagamento instantâneo Pix. O Pix tem hoje mais de 160 milhões de usuários familiarizados com carteiras digitais e transações financeiras eficientes. Atualmente, as stablecoins representam cerca de 90% do valor das transações criptográficas, resultantes do desenvolvimento de novos produtos pelos principais bancos digitais e fintechs para atender milhões de interessados em transações com stablecoins. A Circle pretende melhorar o cenário financeiro brasileiro trabalhando com essas empresas inovadoras para disponibilizar amplamente os dólares digitais via USDC. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como parte do lançamento no mercado, a Circle fez parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, para atuar como nosso parceiro direto de distribuição de USDC no Brasil, fornecendo USDC para seus clientes institucionais e de varejo existentes e integrando novos clientes que desejam acessar USDC. A colaboração equipará o USDC com recursos de transações bancárias locais para acesso quase instantâneo e de baixo custo para as empresas cunharem e resgatarem dólares digitais.

"Estamos comprometidos em causar um impacto positivo no mercado brasileiro e em fazer parcerias com os principais stakeholders para capacitar as empresas a participarem da economia global com maior facilidade e eficiência", disse Jeremy Allaire, cofundador e CEO da Circle. "Há muitas oportunidades poderosas no horizonte quando o ecossistema avançado de fintechs do Brasil convergir com a plataforma de dólares mais acessível do mundo." "Desde 2017, o BTG Pactual está na vanguarda das inovações do mercado financeiro, participando ativamente do espaço criptográfico. Nosso compromisso com a inovação nos levou a criar a Mynt, nossa própria plataforma de negociação crypto. Temos orgulho de ser o primeiro banco a emitir um security token e uma stablecoin em dólares no mundo e também o primeiro fundo de bitcoin de uma instituição financeira no Brasil", disse André Portilho, Head Digital Assets do BTG Pactual. "Nossa parceria com a Circle é uma prova de nossa crença de que a tecnologia blockchain formará a nova infraestrutura do setor financeiro. Esses marcos ressaltam nossa dedicação em ultrapassar limites e moldar o futuro dos ativos digitais." Após o anúncio feito ano passado, sobre a parceria com o Nubank, a maior plataforma bancária digital do mundo fora da Ásia, que atende mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, os clientes do Nubank Cripto no Brasil já estão realizando transações com USDC.

"Nossa parceria com a Circle é um marco significativo para o Nubank e para o acesso aos dólares digitais no Brasil. Em nossa base de 100 milhões de usuários ativos, vemos uma grande demanda de clientes que buscam dólar digital como forma de se proteger contra a inflação, construir suas economias e no futuro, gastá-lo e utilizá-lo para outras aplicações úteis", disse Thomaz Fortes, Gerente Geral do Nubank Cripto. "Com a introdução do USDC, podemos abrir muitas possibilidades para nossos clientes, aumentando a segurança, a transparência e a diversificação. do nosso portfólio no Nubank. Temos o prazer de fazer parceria com a Circle para ajudar a democratizar o acesso ao mundo dos ativos digitais e contribuir para o futuro das transações financeiras digitais. Acreditamos que há uma nova geração de infraestrutura financeira chegando e estamos prontos para isso." A expansão da Circle no Brasil faz parte da estratégia da empresa para apoiar a crescente demanda por produtos e serviços digitais em todo o mundo. Para mais informações sobre a Circle e suas ofertas no Brasil, acesse: https://www.circle.com/pt-br/. Sobre a Circle A Circle é uma empresa global de tecnologia financeira que permite que empresas de todos os tamanhos aproveitem o poder das moedas digitais e dos blockchains públicos para pagamentos, comércio e aplicações financeiras em todo o mundo. A Circle é emissora de USDC e EURC - protocolos monetários altamente líquidos, interoperáveis e confiáveis na Internet. A plataforma aberta e programável e as APIs da Circle tornam mais fácil para as organizações administrarem seus negócios em escala de Internet, seja fazendo pagamentos internacionais, construindo aplicativos Web3 acessíveis globalmente ou gerenciando seu tesouro interno. Saiba mais em https://circle.com. Sobre o BTG Pactual O BTG Pactual (BPAC11) é o maior banco de investimentos da América Latina, atuando em Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Asset Management, Wealth Management e Banking. O BTG Pactual se consolidou como uma das plataformas de investimentos mais inovadoras do país, com um banco transacional completo para apoiar os momentos de vida e a construção de história de seus clientes. Além disso, é pioneira na agenda ESG, oferecendo produtos financeiros que apoiam a transição para uma economia mais verde e sustentável. A instituição é reconhecida e premiada internacionalmente, com mais de 7 mil funcionários no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal e Luxemburgo.

Sobre o Nubank Nu é a maior plataforma bancária digital do mundo fora da Ásia, atendendo a mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. A empresa tem liderado uma transformação do setor, aproveitando dados e tecnologia proprietária para desenvolver produtos e serviços inovadores. Guiada por sua missão de combater a complexidade e capacitar as pessoas, a Nu atende à jornada financeira completa dos clientes, promovendo acesso e avanço financeiro com empréstimos responsáveis e transparência. A empresa é impulsionada por um modelo de negócios eficiente e escalável que combina baixo custo de atendimento com retornos crescentes. O impacto da Nu foi reconhecido em vários prêmios, incluindo Time 100 Companies, Fast Company's Most Innovative Companies e Forbes World's Best Banks.