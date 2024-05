Comportamento do público gera polêmica em Roland Garros: 'Falta de respeito'

Na terça-feira, por exemplo, o clima era de tensão na quadra 14, no final do duelo entre o francês Giovanni Mpetshi Perricard e o belga David Goffin.

"Falta de respeito" para uns, "energia positiva" para outros: o público de Roland Garros não costuma ser indiferente, dando toda uma atmosfera aos jogos, mas às vezes quebrando as regras implícitas do tênis.

"Quando te insultam durante três horas e meia, é preciso brincar um pouco com o público. Claramente, isso foi longe demais, é uma total falta de respeito. Vai acabar virando futebol e logo vamos ter sinalizadores, 'hooligans' e brigas na arquibancada. Alguns estão aqui mais para causar problemas do que para criar um bom ambiente", explicou o belga.

Nesta quarta-feira, a organização do torneio lembrou aos espectadores a necessidade de manter bom comportamento: "O público traz um fervor incrível (...) Mas é claro que tem que ser feito com respeito a todos os jogadores. Embora seja normal os fãs virem para trazer entusiasmo e torcer por seus favoritos, isso nunca deve comprometer os valores do tênis e a consideração pelos jogadores".

Até mesmo os jogos sem tenistas franceses geraram controvérsia. Nesta quarta-feira, depois da grande vitória sobre a japonesa Naomi Osaka, a polonesa Iga Swiatek pediu aos espectadores que "apoiem entre os 'ralis', não durante".

- Vaias contra "visitantes" -

Na semana passada, durante o qualifying, houve outros momentos de tensão, como quando o argentino Diego Schwartzman foi vaiado quando enfrentava o francês Quentin Halys. O juiz de cadeira teve que pedir a intervenção dos agentes de segurança.

Os incidentes deste tipo não são novos em Roland Garros.

No ano passado, o americano Taylor Fritz foi vaiado durante a partida contra o tenista da casa Arthur Rinderknech.

Depois de selar a vitória, Fritz pediu silêncio ao público com o dedo nos lábios. Foi aí que as vaias aumentaram e ele sequer pôde fazer a entrevista pós-jogo na quadra.