Coco Gauff avança sem sustos à 3ª rodada de Roland Garros

Gauuf fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 31 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, venceu a eslovena Tamara Zidansek (131ª) sem grandes dificuldades nesta quarta-feira (29) e avançou à terceira rodada de Roland Garros.

Zidansek, ex-integrante de 'Top 30' da WTA, foi a grande surpresa da edição 2021 de Roland Garros, quando chegou à semifinal, sem melhor resultado em um Grand Slam.

Gauff, finalista em Paris em 2022 e campeã do US Open no ano passado, terá como próxima adversária a chinesa Wang Yafan (68ª) ou a ucraniana Dayana Yastremska (32ª).

