Campanha presidencial mexicana chega ao fim com candidato a prefeito assassinado

A campanha para as eleições gerais do próximo domingo no México terminou nesta quarta-feira (29) com uma cena de horror capturada pelas câmeras: o assassinato de um candidato a prefeito, atacado pelas costas por um pistoleiro durante um comício. Enquanto as principais candidatas presidenciais, Claudia Sheinbaum e Xóchitl Gálvez, encerravam seus atos de campanha diante de milhares de apoiadores, Alfredo Cabrera foi baleado no sul do país em frente às câmeras que registravam seu último comício. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No vídeo, observa-se Cabrera, sorridente e ao lado de simpatizantes, recebendo vários tiros, o que provocou caos e pânico entre os presentes no ato.

O político aspirava à prefeitura de Coyuca de Benítez, uma cidade do estado de Guerrero. Na cena do crime, observam-se membros da Guarda Nacional, embora, por enquanto, não esteja claro se eles estavam vigiando o comício. Segundo a promotoria do estado, "tem-se conhecimento de que no local o suposto agressor foi abatido". Com este homicídio, pelo menos 23 candidatos nestas eleições foram assassinados desde o início do processo eleitoral, em setembro de 2023, segundo as autoridades. No entanto, a organização Data Cívica relata cerca de 30 assassinatos.

"É uma pena que [...] esta campanha termine de forma violenta", afirmou em um comunicado o PRI, partido de Cabrera. A organização culpou o governo de Guerrero - nas mãos do partido de esquerda no poder - de não ter feito "o mínimo esforço" para proteger os candidatos. - 'Fazer história' - Enquanto isso, a esquerdista Sheinbaum, ampla favorita para se tornar a primeira mulher presidente do México, encerrou sua campanha diante de milhares de seguidores no Zócalo, a principal praça pública do país. "Neste 2 de junho, mais uma vez, vamos fazer história", afirmou em seu discurso a ex-prefeita da Cidade do México, uma cientista de 61 anos de origem judaica. "Ficou demonstrado que um país não pode avançar se favorece apenas os mais prósperos [...] Nunca mais salários de fome em nosso país!", prometeu Sheinbaum. "No México, o neoliberalismo ficou para trás". Segundo uma média de pesquisas realizada pela empresa Oraculus, ela lidera sobre a centro-direitista Gálvez por 17 pontos, para ser a sucessora do popular presidente Andrés Manuel López Obrador. O outro candidato na disputa é o ex-deputado centrista Jorge Álvarez Máynez, terceiro colocado nas intenções de voto.

Sheinbaum reiterou que dará continuidade aos programas sociais nos quais o presidente baseia sua popularidade, de 66%, bem como em sua polêmica estratégia de atacar a violência do narcotráfico pela raiz, que ao seu entender são a pobreza e a marginalização. "Estou muito entusiasmada [...] Pela primeira vez teremos uma presidente mulher!", declarou Evelyn Trasviña, uma contadora pública de 42 anos, enquanto aplaudia as promessas da candidata. Vestida com um traje indígena, María Isabel Zacarías, de 55 anos, veio de Oaxaca (sul) para participar do comício. Ela acredita que Sheinbaum manterá as ajudas de AMLO, o acrônimo do atual presidente.