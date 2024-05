Bombardeios russos deixam sete mortos na Ucrânia

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque com mísseis na região de Sumi, na fronteira com a Rússia, leste da Ucrânia, nesta quarta-feira, anunciaram as autoridades regionais nas redes sociais.

Além das seis mortes, também faleceu um funcionário de 40 anos do hipermercado de material de construção de Kharkiv, nordeste do país, que as tropas russas bombardearam no fim de semana. As autoridades anunciaram o óbito nesta quarta-feira e informaram que a vítima faleceu no hospital em que havia sido internada após o ataque.

O balanço do ataque - um dos mais letais dos últimos meses subiu para 19 mortos.

