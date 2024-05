Blinken reconhece que governo avalia permitir que Ucrânia use armas americanas na Rússia

As observações de Blinken vêm depois de declarações de uma série de autoridades europeias, que disseram ser a favor de permitir que a Ucrânia use armas fornecidas pelo Ocidente contra alvos em território russo que Moscou tem usado como palco para a sua invasão.

Esta foi a primeira vez que um alto funcionário do governo do presidente Joe Biden indicou publicamente que os EUA estão considerando uma mudança política. Anteriormente, os EUA disseram que não permitiriam que a Ucrânia atacasse alvos em território russo com mísseis ou outras armas americanas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira, 29, que os EUA estão avaliando a ideia de permitir que a Ucrânia ataque o território russo com armas fornecidas pelos americanos. As declarações vieram durante uma coletiva de imprensa após reunião com o presidente da Moldávia.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse no início desta semana que "chegou a hora de considerar se será certo suspender algumas das restrições" à Ucrânia.

Funcionários do governo Biden reconheceram que uma mudança política está sendo considerada, mas disseram que uma decisão da Casa Branca ainda não foi tomada.

"Não encorajamos nem permitimos ataques com armas dos EUA em solo russo", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, após os comentários de Blinken. "O nosso apoio à Ucrânia evoluiu de forma adequada à medida que as condições do campo de batalha evoluíram, e isso não vai mudar, mas neste momento também não há mudanças na nossa política", afirmou.