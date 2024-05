Argentina interrompe temporariamente fornecimento de gás às indústrias

A Argentina ordenou a interrupção temporária do fornecimento de gás às indústrias e da venda de gás natural comprimido (GNC) devido a problemas no pagamento das importações de combustíveis brasileiros, que levaram à falta do produto, informou uma fonte governamental.

"Nós emitimos o pagamento e houve uma rejeição" da Petrobras, explicou o porta-voz presidencial Manuel Adorni em coletiva de imprensa, declarando, contudo, que "o problema acabou sendo resolvido", sem dar mais detalhes sobre o motivo da recusa.

"O navio da Petrobras está descarregando para reabastecer o fornecimento de energia. A estimativa é que o serviço volte ao funcionamento normal no final da noite (quarta-feira)", disse ele.