Ancelotti-Terzic, um abismo geracional na final da Champions

A idade, a carreira como jogadores ou o histórico como treinadores: um abismo parece separar Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Edin Terzic (Borussia Dortmund) antes da grande final da Liga dos Campeões, no sábado. O duelo em Wembley vai abrilhantar ainda mais a carreira de uma lenda viva do futebol atual ou vai consagrar um representante da nova geração de técnicos? - Ancelotti luta por sua 7ª Champions - Aos 64 anos, o italiano Ancelotti não tem nada a provar e no sábado pretende acrescentar o sétimo título de campeão continental a sua longa e vitoriosa trajetória no futebol.

Ele ergueu a taça duas vezes como jogador, em 1989 e 1990, como membro da equipe comandada por Arrigo Sacchi no lendário Milan dos holandeses Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Sua carreira como jogador se estendeu de 1976 a 1992, inteiramente na Itália, em equipes de prestígio (Parma e, sobretudo, Roma e Milan). Como treinador, conquistou quatro Ligas dos Campeões, duas comandando o Milan (2003 e 2007) e outras duas no Real Madrid (2014 e 2022).

A esses se soma outra longa lista de troféus e a honra de ter conquistado os campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias, graças às suas passagens pelo Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid. Mas apesar da experiência, Ancelotti garante que a ansiedade nos momentos decisivos ainda está presente. "As preparações para os grandes jogos são sempre semelhante. Há felicidade em estar lá e depois vêm o nervosismo ou os medos", disse ele na contagem regressiva para a final em Wembley. - Edin Terzic, o aprendiz de Klopp - A carreira de Terzic, que tem 41 anos, está a anos-luz da do 'mestre' italiano. Ele nasceu em Menden, a 45 quilômetros de Dortmund, numa família de trabalhadores migrantes dos Balcãs, com pai originário da Bósnia e mãe croata. Sempre foi torcedor do Borussia Dortmund e aos 14 anos comemorou o único título de campeão europeu do clube, em 1997, como um integrante da 'Muralha Amarela'. Chegou até a ir com o irmão ao aeroporto para receber os jogadores.

Como jogador, passou por times 'amadores' e de divisões inferiores, muito diferente de Ancelotti, e começou a crescer como treinador exatamente no Dortmund. Primeiro com a ajuda de Hannes Wolf, que o contratou como assistente nas categorias juvenis do Dortmund, onde jogou com o então promissor Antonio Rüdiger, que será seu adversário na final de sábado. Terzic também passava informações diretamente a Jürgen Klopp, então treinador do time principal, sobre a evolução dos jovens jogadores promissores.