Uruguai identifica restos de desaparecida durante ditadura

Os restos mortais descobertos no ano passado em um batalhão militar no Uruguai pertencem a uma militante comunista desaparecida há 46 anos, durante a última ditadura no país, anunciaram autoridades nesta terça-feira (28).

"Foi confirmada a identidade dos restos encontrados em 2023 no Batalhão 14. Trata-se de Amelia Sanjurjo, desaparecida em 1977. Reafirmando o compromisso do governo com a busca de pessoas desaparecidas, hoje uma família e todo o Uruguai encontram um pouco mais de paz", publicou o presidente Luis Lacalle Pou na rede social X.

Pouco antes, o procurador especializado em crimes contra a humanidade Ricardo Perciballe anunciou, em entrevista coletiva, que a Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), ONG que é referência no tema, havia informado aos investigadores uruguaios que estudos laboratoriais permitiam confirmar com 99,99% de certeza a identidade de Amelia.