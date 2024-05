Sem Courtois, De Bruyne lidera lista da Bélgica para a Euro

Sem surpresas, o goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois, que acabou de voltar de um longo período afastado com problemas de joelho, está fora da lista de convocados da Bélgica para a Eurocopa, cujo destaque é o meia Kevin de Bruyne, astro do Manchester City.

"Ele [Courtois] não está pronto", revelou o técnico dos 'Diabos Vermelhos', Domenico Tedesco, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pilar da seleção belga na última década, o goleiro de 32 anos sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo em agosto do ano passado e em março deste ano sofreu uma ruptura do menisco, o que o fez perder quase toda a temporada.