Rybakina avança sem problemas à segunda rodada de Roland Garros

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo, se classificou sem grandes problemas para a segunda rodada de Roland Garros, ao derrotar a belga Greet Minnen (85ª) nesta terça-feira (28).

Rybakina fechou o jogo em 2 sets 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 13 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cazaque de 24 anos, campeã de Wimbledon em 2022, vem tendo um bom desempenho nesta temporada de saibro, com o título do WTA 500 de Stuttgart em abril e as semifinais no WTA 1000 de Madri.