Presidente do Peru é interrogada por abuso de autoridade no caso Rolexgate

A presidente do Peru, Dina Boluarte, se apresentou para depor, nesta terça-feira (28), perante promotores anticorrupção que a investigam pela desativação de uma unidade policial que fez uma batida em sua casa por conta do caso Rolexgate, em uma nova ação aberta por suposto abuso de autoridade.

O interrogatório ocorreu reservadamente e se estendeu por quase três horas no Ministério Público de Lima. Boluarte se retirou do local com sua custódia policial e sem falar com a imprensa.

Fora do prédio do MP, dezenas de manifestantes antigovernamentais exibiam cartazes pedindo "prisão para a usurpadora", em alusão à presidente. "No dia de hoje, (a presidente Boluarte) está vindo declarar mais uma mentira", disse à AFP Delfina Ramírez, uma manifestante de 72 anos.