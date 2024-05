Espanha, Irlanda e Noruega oficializaram, nesta terça-feira (28), o reconhecimento da Palestina como Estado, uma decisão que provocou a indignação de Israel, que acusou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, de ser "cúmplice na incitação ao assassinato do povo judeu".

A Defesa Civil de Gaza afirmou, nesta terça-feira (28), que pelo menos 21 pessoas morreram no bombardeio de um campo de deslocados ao oeste da cidade de Rafah, dois dias depois de um ataque similar que causou comoção internacional.

Três quartos dos países do mundo reconhecem o Estado palestino que foi proclamado pelos líderes no exílio há mais de 35 anos, uma política à qual Espanha, Irlanda e Noruega aderiram oficialmente nesta terça-feira.

RAFAH:

Ofensiva israelense em Rafah aumenta o êxodo de uma população 'com medo'

"As nossas mulheres e crianças não param de chorar" e a população está dominada pelo "medo", afirma Ihab Zaarab, um palestino de 40 anos, morador de Rafah, a cidade no sul de Gaza sujeita a uma ofensiva terrestre e aérea israelense.

=== EUA JUSTIÇA ===

NOVA YORK:

Perto de um veredicto, julgamento de Trump entra na reta final

Donald Trump voltou, nesta terça-feira (28), ao tribunal de Nova York para a reta final de seu julgamento, no qual aguarda uma decisão dos 12 jurados com o risco de se tornar o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos condenado criminalmente.

NOVA YORK:

Quais são os cenários no veredicto do histórico julgamento de Donald Trump?

Os doze membros do júri no processo contra Donald Trump devem emitir em breve seu veredicto no caso em que o ex-presidente é acusado de alterar registros contábeis para ocultar o pagamento a uma ex-atriz pornô em plena campanha eleitoral em 2016.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

ROCA SALES:

'Vamos embora': cidade de Roca Sales não suporta mais enchentes

"A gente não consegue mais viver assim." Fabiana Alves lida com a lama em sua casa, enquanto seu companheiro carrega o carro: eles estão prestes a deixar a cidade de Roca Sales, devastada pela terceira inundação em oito meses.

LIMA:

MP do Peru denuncia presidente por suspeita de suborno em caso Rolexgate

O procurador-geral do Peru, Juan Carlos Villena, denunciou, na segunda-feira (27), perante o Congresso, a presidente Dina Boluarte pelo suposto crime de suborno no âmbito do escândalo de relógios de luxo conhecido como Rolexgate.

EL BOSQUE, México:

Presidenciais no México: uma cidade no fundo do mar e calor recorde

Quando Adrián Pérez vai pescar, passa por sua antiga escola: um prédio destruído pelo mar, que engoliu a cidade onde cresceu, no estado mexicano de Tabasco (sul).

-- EUROPA

BRUXELAS:

Zelensky assina acordo para receber aviões F-16 e pressiona pela cúpula de paz

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, assinou, nesta terça-feira (28), um acordo com Bélgica para receber 30 caças F-16 até 2028, e aumentou a pressão sobre os Estados Unidos para que participe da cúpula de paz prevista para junho na Suíça.

-- ÁSIA

PATUAKHALI, Bangladesh:

Ciclone de longa duração deixa quase 40 mortos na Índia e em Bangladesh

Ao menos 38 pessoas morreram na Índia e em Bangladesh na passagem de um ciclone que, segundo o diretor do departamento meteorológico de Daca, é um dos fenômenos de formação mais rápida e de maior duração já registrados.

-- OCEANIA

PORT MERESBY, Papua-Nova Guiné:

ONU considera 'pouco provável' encontrar sobreviventes após deslizamento em Papua-Nova Guiné

A ONU afirmou nesta terça-feira (28) que considera "muito pouco provável" encontrar mais sobreviventes após o grande deslizamento de terra em Papua-Nova Guiné, que sepultou quase 2.000 pessoas.

-- ÁFRICA

JOANESBURGO:

África do Sul se prepara para eleições legislativas cruciais

Os últimos indecisos refletem sobre em quem votar na véspera das eleições legislativas de quarta-feira (29) na África do Sul, anunciadas como as mais acirradas em três décadas e que poderão representar um forte retrocesso ao ANC, no poder desde o final do apartheid.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ==

WASHINGTON:

EUA apresenta diretrizes para garantir eficiência do mercado de créditos de carbono

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja revelar, nesta terça-feira (28), "salvaguardas" destinadas a garantir que os mercados de crédito de compensação de carbono reduzam efetivamente as emissões de gases de efeito estufa, uma vitória significativa para os proponentes de planos controversos.

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco pede desculpas por frases consideradas homofóbicas, anuncia Vaticano

O papa Francisco pediu desculpas nesta terça-feira (28) por ter recorrido a uma expressão do dialeto romano, "frociaggine", um termo considerado vulgar e depreciativo aos homossexuais, segundo um comunicado divulgado pelo Vaticano.

LISBOA:

Trazidos do Brasil, jacarandás colorem Lisboa de azul e malva a cada primavera

A cada primavera, as ruas de Lisboa ficam cobertas tons intensos de azul e malva. A imagem dos jacarandás em flor, trazidos do Brasil e introduzidos em Portugal no século XIX, hoje emolduram cartões postais típicos da capital portuguesa.

Por Levi FERNANDES

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Copa Libertadores

