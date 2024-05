Nadia Podoroska é eliminada de Roland Garros por Azarenka

Azarenka está agora em 21º lugar no ranking da WTA, enquanto Podoroska ocupa a 59ª posição e vem de uma temporada muito discreta no saibro, onde foi eliminada nas primeiras rodadas dos torneios que disputou.

Outras duas eliminações argentinas desta terça ocorreram no masculino. Federico Coria (71º) não teve chances contra o americano Taylor Fritz (12º), que o venceu de virada por 2-6, 6-1, 6-2 e 6-1, enquanto Román Andrés Burruchaga (144º) foi derrotado com facilidade por 6-3, 6-2 e 6-1 pelo alemão Jan-Lennard Struff (41º).

Dos seis tenistas argentinos (quatro homens e duas mulheres) que entraram em quadra nesta terça-feira em Roland Garros, dois fizeram a partida de estreia.

Tomás Etcheverry (29º), que chegou às quartas de final do ano passado no torneio parisiense, e Mariano Navone (31º), que estreou na chave principal de um Grand Slam, deram a alegria do dia ao tênis argentino com suas respectivas vitórias sobre o francês Arthur Cazaux (77º) por 3-6, 6-2, 6-1 e 6-4 e sobre o espanhol Pablo Carreño (que caiu para além do milésimo lugar no ranking devido a uma lesão) por 5-7, 6-1, 6-3 e 6-0.