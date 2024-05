Milei reforma gabinete para priorizar 'diálogo político'

O presidente argentino, Javier Milei, removeu seu chefe de gabinete e nomeou em seu lugar Guillermo Francos, ex-ministro do Interior, que afirmou que chega para "dialogar com a política" enquanto a aprovação parlamentar de um pacote de reformas cruciais para seu governo segue travada. "O presidente me escolheu porque a política argentina torna as coisas complicadas para ele", disse Francos ao assumir o cargo após a partida de Milei para os Estados Unidos, em uma viagem para se reunir com empresários de tecnologia que durará até sexta-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A mudança acontece em uma semana-chave para o governo na qual o Senado pode definir a data para o debate de uma lei de reformas impulsionada pelo Executivo e que já foi aprovada pelos deputados.

O governo tentou aprovar a chamada lei de Bases em janeiro, mas fracassou pelo pouco apoio legislativo e teve que retirá-la para insistir depois com uma versão reduzida a um terço de seu projeto original e sobre a qual o Senado busca realizar mudanças. "Nosso espaço político, o governo, tem uma minoria parlamentar muito acentuada, o que significa que a decisão não é apenas do governo, mas também requer a vontade de outros setores políticos", explicou Francos sobre as dificuldades do governo em um Congresso onde não tem maioria em nenhuma das Câmaras. Francos, de 74 anos, é um negociador experiente com um tom moderado que contrasta com a rigidez e as excentricidades do presidente. Há meses ele vem trabalhando para abrir caminho para a aprovação parlamentar das reformas, que incluem mudanças na legislação trabalhista, na lei de aposentadoria, na privatização de empresas públicas e em incentivos controversos para o investimento estrangeiro.