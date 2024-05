Mais uma política alemã é vítima de agressão física

Após discussão, deputada do Partido Verde foi atacada por homem de 66 anos durante evento de campanha. Tendência é alarmante: em 2023, houve mais de 60 mil agressões por motivos políticos e/ou religiosos na Alemanha.A deputada do Partido Verde Marie Kollenrott se tornou a mais recente vítima da série de agressões físicas contra políticos na Alemanha. Durante um evento eleitoral neste domingo (26/05), no centro da cidade universitária de Göttingen, na Baixa Saxônia, um homem de 66 anos investiu subitamente contra ela, golpeando-a várias vezes na parte superior do corpo e afastando-se em seguida. Com lesões leves nos braços, Kollenrott o perseguiu, assistida por uma testemunha, e a polícia foi chamada. Antes do incidente, o homem se pronunciara de forma pejorativa sobre o Partido Verde, nas proximidades do estande de campanha. Seguiu-se uma breve discussão política e a agressão contra a deputada estadual de 39 anos. O agressor, natural de Göttingen, foi detido logo em seguida, a pouca distância do local. Após as formalidades policiais e identificação do agressor, ele foi liberado. O Staatsschutz-Kommissariat da polícia, encarregado de crimes de motivação política, abriu investigações por lesão corporal, entre outros delitos. Natural de Hamburgo, Marie Kollenrott representa os verdes no Parlamento estadual em Hanover desde outubro de 2021. Seus focos temáticos são política ambiental e de energia. Partido Verde: "Não vamos nos deixar intimidar" O governador da Baixa Saxônia, Stephan Weil, do Partido Social-Democrata (SPD), condenou o delito com severidade: "não tem fim, aconteceu novamente, e se vê que não vai ser o último incidente desse tipo. É totalmente inaceitável que políticas e políticos em campanha eleitoral sejam repetidamente vítimas de ataques violentos". Weil considera a tendência "perigosa". "Nossa democracia só funciona se os cidadãos se engajarem por suas convicções também de forma visível, pública". Portanto cabe "estar atentos, intervir contra agressividade desenfreada na confrontação política e, se possível, cortá-la pela raiz". A vice-diretora para assuntos políticos do Partido Verde, Emily Büning, manifestou-se na plataforma X (ex-Twitter): "Mais uma agressão a uma política e, portanto, à nossa democracia e às eleições livres. Não vamos nos deixar intimidar!". Verdes são principais alvos de violência política Segundo Berlim, tem aumentado no país a frequência dos atos violentos contra políticos. Os verdes são os principais alvos: só em 2023, foram 1.219 casos – um incremento significativo, perante os 575 registros de 2022. Em seguida vêm políticos da Alternativa para a Alemanha (AfD), de ultradireita, com 575 agressões; e do Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, com 420. A situação é tão extrema, que em abril de 2024 o presidente Frank-Walter Steinmeier convocou cerca de 80, dos cerca de 11 mil dirigentes municipais e comunais do país, para discutir os problemas e ansiedades de quem tem que enfrentar a ultradireita. Caso-símbolo dessa ameaça é o do governador de Kassel Walter Lübcke, morto por um neonazista em 2019. Matthias Ecke, eurodeputado do SPD candidato à reeleição, foi espancado por quatro elementos em 3 de maio, quando afixava cartazes de campanha em Dresden, no estado da Saxônia. Hospitalizado, ele teve que ser operado, devido à gravidade dos ferimentos. Motivação sociopolítica e religiosa com frequência interligadas Na ocasião, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, apontou claramente os instigadores de agressões do gênero: "aqueles que, especialmente nos grupos da direita, provocam um clima de violência com hostilidades totalmente descontroladas, carregam uma responsabilidade considerável por tudo isso". Quatro dias mais tarde, a secretária das Finanças de Berlim, Franziska Giffey, também do SPD, foi ferida na cabeça por um saco cheio de material pesado, lançado durante sua visita a uma biblioteca do bairro berlinense de Rudow. Na noite de 17 de maio, foi a vez do deputado estadual Martin Schmidt, da ultradireitista AfD ser atingido na cabeça por um cinzeiro de vidro, após insultos e uma discussão, tendo que ser hospitalizado. O incidente ocorreu num bar de Schwerin, capital do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Segundo estatística recente do Departamento Federal de Investigações (BKA) e do Ministério do Interior, em 2023 a Alemanha teve o recorde de mais de 60 mil crimes de cunho sociopolítico e/ou religioso – 1.100 a mais do que no ano anterior. A análise confirma ser comum ambas as motivações estarem interligadas. av/le (AFP, Reuters, EPD, DPA)