Jihad Islâmica divulga vídeo com imagens de refém israelense

As três mulheres foram libertadas no final de novembro, durante uma trégua entre o grupo islamista palestino Hamas e Israel, que permitiu trocar 105 reféns por 240 palestinos detidos em prisões israelenses.

Trupanov, que também possui nacionalidade russa, foi sequestrado no dia 7 de outubro no kibutz de Nir Oz junto com sua mãe, avó e namorada.

Também sequestraram 252 pessoas, das quais Israel afirma que 121 continuam em Gaza, e 37 delas morreram.

Em resposta, as autoridades israelenses lançaram uma ofensiva aérea e terrestre contra Gaza, que até agora deixou 36.096 mortos, majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.

