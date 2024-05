Geórgia registra novos protestos após aprovação de lei que a afasta da UE

Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram a lei, chamada pela oposição do país do Cáucaso de "lei russa", devido à sua semelhança com a legislação sobre os "agentes estrangeiros" em vigor na Rússia desde 2012 para reprimir vozes dissidentes.

Os deputados do partido Sonho Georgiano, do primeiro-ministro Irakli Kobakhidze, que são maioria na casa, conseguiram a aprovação da lei por 84 votos a 4, derrubando o veto de 18 de maio da presidente, Salome Zurabishvili. A maioria dos deputados opositores se retirou do local antes da votação, segundo jornalistas da AFP.

Por meio do porta-voz do Departamento de Estado, Washington condenou a votação, por considerar que ela ignora "as aspirações euro-atlânticas do povo georgiano".

O alto representante de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, lamentou a derrubada do veto presidencial e pediu que as autoridades georgianas invertam "essa tendência" e retornem "com fimeza ao caminho da UE".

A UE concedeu à Geórgia a condição de país candidato a integrar o bloco, mas a nova lei "é contrária aos princípios e valores centrais" do bloco, advertiu Borrell.