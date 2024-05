Flamengo atropela Millonarios (3-0) e vai às oitavas em 2º do Grupo E da Liberta

O Flamengo se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer o último colocado Millonarios, da Colômbia, por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no encerramento do Grupo E.

O time comandado pelo técnico Tite, um dos favoritos ao título, venceu o adversário qeu entrou em campo já eliminado graças a uma dobradinha de Pedro (7' e 44') e um gol contra do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas (25').

Embora fosse esperado que liderasse seu grupo, o Flamengo se classificou na última rodada na segunda posição, com dez pontos, atrás do líder Bolívar da Bolívia (13), que derrotou o chileno Palestino por 3 a 1 num jogo disputado simultaneamente em La Paz.