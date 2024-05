EUA diz ser contra Ucrânia usar suas armas para atacar 'solo russo'

A Casa Branca rejeitou, nesta terça-feira (28), o pedido do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de acabar com as restrições sobre o uso de armamento fornecido pelos Estados Unidos para atacar território russo.

"Não há mudança em nossa política neste ponto. Não fomentamos nem permitimos o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar o solo russo", disse em uma sessão de briefing o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

