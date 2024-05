EUA apresenta diretrizes para garantir eficácia do mercado de créditos de carbono

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (28), salvaguardas para garantir que os mercados de crédito de compensação de carbono reduzam efetivamente as emissões de gases do efeito estufa, o que representa uma vitória significativa para os defensores desses projetos.

Durante evento na Universidade Johns Hopkins com a participação de funcionários do alto escalão, entre eles a secretária do Tesouro, Janet Yellen, foram apresentadas as primeiras diretrizes gerais do governo destinadas aos mercados de carbono "de alta integridade", por meio das quais se pretende reforçar a confiança em um sistema cujos críticos chamam de "greenwashing".

Para passar a uma economia com baixas emissões de carbono, é preciso "usar todas as ferramentas à nossa disposição, de forma criativa, ponderada e em escala", explicou Janet.