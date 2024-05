Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A versão mundial de NIGHT CROWS, o exitoso MMORPG publicado pela Wemade e desenvolvido pela MADNGINE, revelou a nova região Tronetel com a atualização do dia 28 de maio.

Raiz de todas as tecnologias dos Corvos da Noite, Tronetel desempenha um papel importante no mundo de NIGHT CROWS. Nesta cidade de campos de neve, é possível jogar as missões principais recém-adicionadas, bem como missões extras que incluem histórias do passado de Clemens, o capitão dos Corvos da Noite.

Também foram revelados com esta atualização vários tipos do novo acessório, "Alça tiracolo". Trata-se de um acessório que aumenta estatísticas como precisão, PV máximos, MP máximo e regeneração de MP. As Alças tiracolo podem ser confeccionadas com materiais do tipo madeira, que só podem ser obtidos em Tronetel.

Com a nova página de Injeção de Magia, foi disponibilizada mais uma maneira de aumentar várias estatísticas de personagem, como dano duplo, defesa e dano básico. É possível obter Flocos de Neve concluindo missões diárias na região de Tronetel e usá-las para criar os cristais necessários para a Injeção de Magia.