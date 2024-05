Comunicado do Business Wire :TVM Capital Healthcare

A TVM Capital Healthcare opera no Oriente Médio desde 2009 e no Sudeste Asiático desde 2021. O novo fundo tem por base o sucesso passado da empresa ao investir na região, oferecendo retornos altamente atrativos e demonstrando sua capacidade de proporcionar negócios bem como desenvolver empresas sustentáveis e de sucesso com excelentes perspectivas de crescimento e equipes de gestão estruturadas.

A TVM Capital Healthcare, um investidor internacional de capital de crescimento e expansão em saúde, anunciou hoje a conclusão do TVM Healthcare Afiyah Fund LP em cerca de US$ 250 milhões, seu segundo fundo de capital no Oriente Médio.

-- DEBx Medical, desenvolvedora e fabricante de produtos inovadores para o tratamento de lesões crônicas com sede em Amsterdã, a qual está na iminência de entrar no mercado saudita

Dr. Helmut M. Schuehsler, Presidente e Diretor Executivo da TVM Capital Healthcare, acrescentou:"Temos o orgulho de atrair um conjunto distinto de grupos de investimento institucionais e familiares da Arábia Saudita, de outros países do CCG e da Europa para um grupo especializado de capital desta dimensão a ser aplicado em empresas nacionais no país e em empresas internacionais que entram no mercado. Estamos em uma posição exclusiva para o sucesso, pois nossa equipe de liderança é composta por executivos com experiência de longa data na Europa e EUA, que formaram excelentes redes internacionais ao longo de suas carreiras, junto com especialistas locais em saúde do país. Além disto, investimos no CCG e no Egito há mais de 13 anos e, mais especificamente, operamos na Arábia Saudita desde 2015 mediante nossas antigas empresas de portfólio, ProVita International Medical Center e Cambridge International Medical Center. Hoje, estamos realmente empolgados com nossa capacidade de aprimorar o ecossistema de saúde local e regional em uma escala muito maior, ajudando a melhorar o acesso a cuidados de alta qualidade para pacientes, produtos médicos e regimes de tratamento em todo o país."

Bandr Alhomaly, Diretor Geral e Diretor Executivo da Jada Fund of Funds, disse:"A conclusão do TVM Healthcare Afiyah Fund representa um marco importante na mobilização de capital privado para o setor de saúde da Arábia Saudita, e temos o prazer de liderar o investimento, ao fornecer capital para apoiar o desenvolvimento do setor em linha com a Visão 2030."

-- neurocare Group, líder em inovação de serviços e produtos personalizados de saúde mental, tendo sede em Munique, com clínicas nos EUA, Países Baixos e Austrália, a qual está se preparando para entrar na Arábia Saudita e no CCG

A TVM Capital Healthcare é uma empresa de capital privado de saúde com foco em mercados emergentes, tendo sede em Dubai e Singapura, com escritórios em Riad e na cidade de Ho Chi Minh e escritórios de suporte em Munique e Boston. A empresa investe capital de crescimento e expansão em empresas de saúde para melhorar o acesso local a cuidados de qualidade e proporcionar fontes locais de produtos médicos nos setores farmacêutico, de dispositivos médicos e diagnósticos. Os parceiros operacionais e de investimento, bem como um sólido grupo de consultores seniores regionais e internacionais, têm um histórico internacional de longa data em investimentos em saúde, trabalho ativo em conselhos, contribuições para desenvolver e implementar estratégias, bem como uma profunda experiência operacional em saúde nos mercados relevantes. A empresa faz parceria com equipes de gestão locais do Oriente Médio e Sudeste Asiático para formar campeões do setor nacional ou regional, apoiando seletivamente empresas da Europa ou América do Norte para expandir nas geografias-alvo da empresa.

A qualidade médica de seus negócios de serviços é salvaguardada por cooperações com os principais parceiros clínicos e de tecnologia médica internacional, bem como por agências de acreditação internacionais, como a Joint Commission International (JCI). O enfoque operacional e de investimentos da TVM Capital Healthcare combina a intensa criação de valor comercial e retornos financeiros com investimento responsável em linha com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs da ONU). www.tvmcapitalhealthcare.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.