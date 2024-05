Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales apresenta o FlytEDGE, um sistema de entretenimento a bordo revolucionário baseado em nuvem conectada que transformará o engajamento dos passageiros de forma extraordinária. O FlytEDGE não é como um sistema tradicional de IFE. Com uma arquitetura elegante, recursos de ponta e desempenho incomparável, ele permite que as companhias aéreas se destaquem trazendo o fator "cool" para cada assento, oferecendo interações totalmente personalizadas aos passageiros:

A personalização está no centro do FlytEDGE. Cada passageiro é único e o sistema capacita as companhias aéreas a recomendar experiências adaptadas às preferências de cada pessoa. O FlytEDGE é uma verdadeira plataforma de engajamento que oferece oportunidades ilimitadas para jornadas conectadas e personalizadas. O FlytEDGE oferece experiências exclusivas como nunca antes vistas. O sistema recomenda de forma inteligente conteúdo em diferentes áreas, proporcionando uma experiência de entretenimento imersiva e personalizada para cada indivíduo.

A solução FlytEDGE da Thales apresenta as melhores tecnologias de consumo do mercado. O sistema conta com telas 4K QLED HDR nos encostos dos assentos, oferecendo uma experiência cinematográfica aos passageiros com mais de 1 bilhão de cores vibrantes e duas conexões Bluetooth® para que os passageiros possam parear seus dispositivos sem fio pessoais. O sistema transmite a mesma interface de usuário a bordo para todos os dispositivos: smartphones, tablets e telas dos encostos dos assentos. Com a solução de energia premiada Crystal Cabin® da Thales, que oferece carregamento rápido em cada assento para qualquer dispositivo do passageiro, todos chegam ao seu destino recarregados, entretidos e relaxados.

Com o FlytEDGE, as companhias aéreas podem integrar parceiros com a agilidade da tecnologia de consumo para criar experiências empolgantes na vanguarda do entretenimento a bordo.

Valor para clientes de companhias aéreas

O FlytEDGE conta com premiado Onboard Data Center (ODC) com Crystal Cabin®, com 96 TB de armazenamento para permitir caching de borda a bordo. Essa solução reduz o consumo de conectividade e garante que a largura de banda esteja disponível para outros serviços a bordo. Independentemente de quantas pessoas assistam ao mesmo conteúdo, cada título é transmitido uma vez para a aeronave, permitindo que os passageiros acessem instantaneamente uma infinidade de opções de entretenimento.

O ODC leva o desempenho do sistema IFE a novos patamares.

-- Substitui a tradicional rede de servidores múltiplos por uma arquitetura de lâmina eficaz e compacta

-- Simplifica o processo de upgrade com trocas de lâminas fáceis

-- Garante a mais alta disponibilidade do sistema

O FlytEDGE vai além do hardware ao redefinir as atualizações de software e conteúdo para reduzir custos e prazos.

-- Eficiência Excepcional - Operações remotas com laboratórios virtuais para atualizações em qualquer lugar e a qualquer momento

-- Desempenho superior - Monitoramento do sistema em tempo real e tarefas de manutenção automatizadas

-- Escalonável e em evolução - Integração contínua de novos serviços para um sistema que está sempre crescendo com a agilidade das tecnologias de consume

O FlytEDGE já está voando! Estamos apenas no início do que é possível com uma plataforma em nuvem totalmente conectada. Os recursos revolucionários e a funcionalidade intuitiva do FlytEDGE o colocam anos-luz à frente da concorrência. Trazer a tecnologia FlytEDGE da Thales para a indústria aérea é oferecer uma experiência a bordo tão aguardada quanto o próprio destino, e há muito mais pela frente.

"Na Thales, estamos sempre na vanguarda da inovação, investindo em tecnologias digitais e trabalhando com nossos parceiros para redefinir a experiência a bordo. Estamos muito satisfeitos em trazer os recursos de ponta do FlytEDGE para nossos clientes de companhias aéreas, a fim de criar interações memoráveis e totalmente personalizadas para os passageiros", disse Yannick Assouad, vice-presidente executivo de aviônicos da Thales. "O FlytEDGE é o primeiro sistema de entretenimento a bordo baseado em nuvem conectada a introduzir experiências inovadoras e revolucionárias com uma verdadeira plataforma de engajamento que oferece oportunidades ilimitadas para jornadas únicas. Fiquem ligados para mais novidades incríveis, pois o sistema está prestes a estrear em uma das principais companhias aéreas globais".

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas em três áreas: defesa e segurança, aeronáutica e espaço e cibersegurança e identidade digital. A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, verde e inclusivo.

O Grupo investe cerca de EUR 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem 81.000* funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou EUR 18,4 bilhões em vendas.

* Esses números excluem os negócios de transporte terrestre, que estão em processo de desinvestimento

