Comunicado do Business Wire :Textron Aviation Inc.

Certificado em 2015, o Citation Latitude tem sido o jato executivo de médio porte com mais entregas no mundo por oito anos consecutivos e provou ser um sucesso entre os clientes devido à sua confiabilidade, versatilidade e impressionante alcance de 2,7 mil milhas náuticas. A montagem do Citation Latitude apresenta uma série de avanços tecnológicos, incluindo o uso de robótica automatizada, estruturas usinadas monolíticas e estações de ferramentas ergonomicamente amigáveis, o que resulta em precisão detalhada durante todo o processo de construção. Graças a esses avanços, os clientes se beneficiam da mais alta qualidade, intervalos de manutenção impressionantes e tempos de inatividade limitados da aeronave.

"O Citation Latitude redefiniu o desempenho, a eficiência e a experiência de cabine das aeronaves", disse Todd McKee, vice-presidente sênior de Cadeia de Suprimentos Integrada. "Graças à dedicação e habilidade da nossa equipe, estamos continuamente inovando e aprimorando o design e o processo de fabricação dos jatos Citation, proporcionando aos nossos clientes desempenho, produtividade e rentabilidade incomparáveis. Com a visão voltada para o futuro, estamos comprometidos com o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para continuar inspirando a jornada do voo."

O jato executivo de médio porte Cessna Citation Latitude foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

Com uma cabine de piso plano e amplo espaço para nove passageiros, a aeronave pode voar sem escalas entre destinos como Los Angeles e Nova York ou Genebra e Riad. O Citation Latitude se destaca como a escolha preferida entre os clientes para uma grande variedade de operações, incluindo corporações, fretamento, viagens pessoais, ambulância aérea, tarefas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), transporte utilitário, aerolevantamento, inspeção de voo, treinamento e inúmeras outras missões especializadas.

Sobre o Cessna Citation Latitude

O jato executivo de médio porte Citation Latitude, com alcance de 2,7 mil milhas náuticas (5 mil quilômetros) para quatro passageiros em cruzeiro de alta velocidade, se diferencia da concorrência por sua combinação de conforto e eficiência. Seu comprimento do campo de decolagem, de 3.580 pés com peso máximo de decolagem, é líder na sua classe e oferece aos operadores maior alcance em campos curtos. No interior, o Citation Latitude oferece uma experiência de cabine incomparável, apresentando o ambiente de cabine mais aberto, espaçoso, luminoso e refinado da sua categoria. Com piso plano e seis pés de altura de cabine, a inovação é enorme, com recursos excepcionais projetados em toda a aeronave.

O sistema sem fio de gerenciamento de cabine oferece conectividade produtiva e entretenimento a cada passageiro por meio de seus dispositivos eletrônicos pessoais. Com configurações de assentos padrão, o jato Citation Latitude pode acomodar confortavelmente até nove passageiros. Os intervalos de manutenção estendidos proporcionam aos proprietários os custos operacionais diretos mais baixos no segmento de médio porte.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.