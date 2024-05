Comunicado do Business Wire :Solar Promotion GmbH

The smarter E Europe shows interplay of components. ©Solar Promotion GmbH

Os visitantes da The smarter E Europe, a maior aliança europeia de exposições para o setor energético, descobrirão como os consumidores privados podem tornar-se autossuficientes em eletricidade, aquecimento e transportes de uma forma inteligente e, como isso, criar novas oportunidades de negócio para instaladores e fornecedores de sistemas. A smarter E Europe combina as quatro feiras Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe e é realizada de 19 a 21 de junho em Messe München. Cerca de 3.000 expositores e mais de 115.000 visitantes de todo o mundo são esperados em 19 salas de exposição e em uma área externa.

A energia solar foi gerada e armazenada para abastecer a casa, mas para que mais ela pode ser usada? Para o carro elétrico cada vez mais popular. No sistema doméstico, os veículos elétricos a bateria, bem como as bombas de calor, podem ser carregados e operados de forma econômica e neutra para o clima com a energia solar. Na Alemanha, foram vendidas 51% mais bombas de calor no ano passado do que em 2022. Com a adoção do Plano de Ação para Bombas de Calor da UE, este desenvolvimento continuará de forma dinâmica. A combinação de energia fotovoltaica, sistema de armazenamento, carro elétrico e bomba de calor forma uma rede eficaz de unidades geradoras, de armazenamento e de consumo de eletricidade.

Há cerca de 19,3 milhões de edifícios residenciais na Alemanha. Mais de metade destes terão de ser renovados e equipados com energia fotovoltaica nos próximos 20 anos. Entretanto, os edifícios residenciais também desempenham um papel central na expansão solar em toda a Europa. Em todos os lugares, sistemas solares estão sendo instalados com sistemas de armazenamento, pois isso permite que a energia solar gerada seja utilizada conforme necessário.

