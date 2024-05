Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

MultiBank Group Receives "Best Global Forex Broker" Award at Forex Traders Summit Dubai 2024 (Graphic: Business Wire)

O MultiBank Group, uma das principais corretoras de forex, alcançou um marco importante ao ganhar o prestigiado prêmio de "Melhor Corretora de Forex Global" no renomado Forex Traders Summit Dubai 2024. Essa conquista reforça a posição do MultiBank Group como líder nos mercados financeiros globais.

O impressionante histórico do MultiBank Group inclui mais de 65 prêmios prestigiados. O recente reconhecimento como "Melhor Corretora de Forex Global" no Forex Traders Summit Dubai 2024 destaca o compromisso inabalável do Grupo em oferecer um serviço excepcional, tecnologia de ponta e condições de negociação incomparáveis. Esse reconhecimento reforça a dedicação do MultiBank Group à excelência no setor global de serviços financeiros.

Desde sua fundação em 2005, o MultiBank Group conquistou uma base fiel de mais de um milhão de traders em mais de 90 países. Com 25 escritórios estrategicamente posicionados nos principais centros financeiros do mundo, o Grupo oferece um serviço excepcional aos seus diversos clientes. A equipe de suporte multilíngue do Grupo, fluente em 12 idiomas, garante assistência contínua 24 horas por dia.

Regulação global rigorosa

A segurança e a transparência dos clientes são prioridades no MultiBank Group. O Grupo adere a regulamentações rigorosas em cinco continentes e opera sob a supervisão de 15 reguladores financeiros, incluindo ASIC, BaFin, ESCA, CySEC e MAS, entre outros. Esse robusto arcabouço regulatório garante a segurança e a transparência dos fundos dos clientes, permitindo que traders de todo o mundo realizem suas transações com confiança.

Sobre o MultiBank Group

Fundado na Califórnia, EUA, em 2005, o MultiBank Group cresceu para comandar um volume diário de negociação que ultrapassa US$ 12,1 bilhões, atendendo a mais de 1 milhão de clientes. O MultiBank Group se consolidou como um dos maiores provedores globais de derivativos financeiros on-line, oferecendo uma variedade de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem uma ampla gama de produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações, acesse https://multibankfx.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240528444702/pt/

Contato

Faouz Rejeb [email protected]

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.