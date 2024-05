Comunicado do Business Wire :Montrose Environmental Group, Inc.

A Montrose Environmental Group, Inc. ("Montrose") (NYSE: MEG) compartilhou hoje os destaques de sua apresentação com a 3M Company na 31ª Conferência Anual de Transportes, Companhias Aéreas e Indústrias do Bank of America, em Nova York. O presidente e diretor-executivo da Montrose, Vijay Manthripragada, e o diretor de Inovação da Montrose, Steve Woodard, Ph.D., juntaram-se ao diretor de Tecnologia da 3M, John Banovetz, Ph.D., para um painel intitulado "PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow" (Painel PFAS: Avançando na Tecnologia para um Amanhã mais Limpo, em português). Durante o painel, a Montrose e a 3M discutiram como ambas as empresas estão inovando para remover os compostos PFAS de fontes de água complexas nos locais de fabricação de produtos químicos da 3M em uma escala sem precedentes, e a interseção da sustentabilidade, inclusive por meio do uso da tecnologia de troca iônica proprietária da Montrose. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nossa empresa é baseada em inovação e ciência e, portanto, estamos procurando parceiros na mesma linha", disse o Dr. Banovetz da 3M. "Rapidamente conseguimos encontrar um parceiro na Montrose e estamos muito agradecidos por essa parceria e por nos ajudar a alcançar nossos objetivos de sustentabilidade, especialmente em relação à qualidade da água."

"Trabalhamos com muitas empresas da Fortune 500. John e a equipe de liderança da 3M estão entre os líderes mais orientados para a sustentabilidade com quem tivemos o prazer de trabalhar", disse o Sr. Manthripragada. "Quando as equipes da Montrose e da 3M estavam pensando em como [remover PFAS da água], a sustentabilidade importava. O subproduto dessa [colaborativa] inovação e desenvolvimento tecnológico é uma solução que gera muito menos resíduos, usa muito menos mídia de filtração, tem uma pegada menor, o que é indiscutivelmente mais seguro para os trabalhadores, e usa menos energia." A solução regenerativa patenteada da Montrose apresenta pequenos grânulos de plástico com propriedades físicas especiais que lhes conferem uma alta afinidade com PFAS e a capacidade de remover os compostos da água. Em vez de descartar e substituir as esferas depois de usadas, elas podem ser lavadas e reutilizadas. Além disso, a Montrose desenvolveu uma tecnologia para limpar a solução regenerativa usada por meio de destilação e supercarregamento, permitindo sua reutilização contínua. A combinação da tecnologia de tratamento de resina com a solução regenerativa proporciona um sistema sustentável de tratamento de PFAS que é eficaz na remoção de PFAS do meio ambiente. O Dr. Woodard observou que os sistemas desenvolvidos para a 3M por meio da colaboração também foram implantados globalmente e estão beneficiando comunidades tão distantes quanto a Austrália.

"Desenvolvemos várias tecnologias para removê-los do meio ambiente, e a 3M está liderando o caminho", disse Woodard. "Vamos beneficiar muitos setores, comunidades e governos, mas o mais importante é a saúde e o bem-estar das comunidade." Uma reprodução do webcast de áudio pode ser acessada no site de webcast da conferência do BofA em PFAS Panel: Advancing Technology for a Cleaner Tomorrow (veracast.com). Sobre a Montrose A Montrose é uma empresa líder em soluções ambientais, dedicada a apoiar organizações comerciais e governamentais que lidam com os desafios de hoje e se preparam para o que virá amanhã. Com cerca de 3.200 funcionários em mais de 100 localidades em todo o mundo, a Montrose combina profundo conhecimento local com uma abordagem integrada de projeto, engenharia e operações, permitindo que a Montrose responda de forma eficaz e eficiente aos requisitos exclusivos de cada projeto. Desde serviços abrangentes de medição e laboratório de ar até conformidade regulatória, resposta a emergências, licenciamento, engenharia e remediação, a Montrose oferece soluções inovadoras e práticas que mantêm seus clientes no topo de suas necessidades imediatas - e bem à frente da curva estratégica. Para obter mais informações, acesse www.montrose-env.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

