Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo foi mais uma vez classificada no Gartner Supply Chain Top 25 for 2024 (25 Melhores da Cadeias de Suprimentos do Gartner para 2024), ocupando o décimo lugar nessa lista de empresas globais com cadeias de suprimentos excepcionais. O Gartner Supply Chain Top 25 é uma renomada classificação anual das melhores cadeias de suprimentos do mundo. A partir de dados financeiros e de responsabilidade social corporativa e da opinião da comunidade, o relatório Gartner Supply Chain Top 25 for 2024 celebra e traça o perfil das empresas que demonstram excelência no gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Che Min (Jammi) Tu, vice-presidente sênior e diretor de Operações do Grupo Lenovo, disse: "Nossa cadeia de suprimentos sempre foi uma força imponente para a Lenovo e continua sendo fundamental para nosso sucesso futuro. Nos últimos anos, vimos o tema das cadeias de suprimentos ser manchete em todo o mundo quando o fluxo de mercadorias é afetado e o efeito indireto que isso tem sobre uma empresa e sua reputação. O que está mais claro do que nunca hoje é que a cadeia de suprimentos de uma empresa é uma vantagem competitiva e não pode mais ser considerada um centro de custos. De fato, na Lenovo, fizemos a transição bem-sucedida de nossa cadeia de suprimentos global para um centro comercial e um pool de lucros. Também somos pioneiros na fabricação como serviço, além de desenvolver e incubar novas tecnologias e soluções em nossas instalações de fabricação e serviços de logística que podemos oferecer aos nossos clientes. Para nós, é um orgulho incrível que continuemos a ser reconhecidos como tendo uma das cadeias de suprimentos mais excepcionais do mundo em todos os setores".

A cadeia de suprimentos da Lenovo é um dos exemplos mais claros de sua estratégia global/local e proporciona não apenas eficiências operacionais para a empresa, mas também uma vantagem definitiva para os clientes por meio de um foco na fabricação na Europa para a Europa, nas Américas para as Américas e na Ásia para a Ásia. Aproximar a fabricação dos clientes encurta a cadeia de suprimentos local, utiliza a força de trabalho qualificada local e apoia as metas de sustentabilidade da Lenovo por meio de métodos de fabricação mais sustentáveis. Construir dispositivos próximos aos clientes reduz drasticamente as milhas de frete que esses produtos percorrem, oferecendo opções de transporte mais eficientes e sustentáveis. Como exemplo, desde que se tornou operacional em 2022, a fábrica europeia da Lenovo na Hungria enviou mais de 1,5 milhão de estações de trabalho e servidores para mais de 2.500 clientes em 70 mercados em toda a EMEA.

Como parte da iniciativa da Lenovo em direção à economia circular, utilizando a cadeia de suprimentos para o suporte pós-venda dos clientes, sempre que possível, os componentes devolvidos são reparados por engenheiros, testados quanto à qualidade e reutilizados. Até o momento, mais de 4 milhões de componentes, incluindo placas-mãe, processadores, unidades, memória e outros, foram desviados de aterros sanitários para reutilização dentro do ciclo de vida do produto.

Com o desenvolvimento de um sistema de avaliação ESG alimentado por IA, como o Lenovo's Intelligence Sustainability Solutions Advisor (LISSA), a Lenovo está capacitando os clientes com insights de sustentabilidade acionáveis de toda a cadeia de suprimentos global para entender o impacto estimado das emissões em todo o ciclo de vida de TI e tomar decisões críticas para reduzir as emissões. Inicialmente desenvolvido para apoiar a tomada de decisões na cadeia de suprimentos, o LISSA foi implantado comercialmente para apoiar as metas de sustentabilidade de TI dos clientes.

A Lenovo também continua comprometida com o ESG. Ela estava no primeiro grupo de empresas e foi a primeira fabricante de PCs e smartphones a ter metas validadas em alinhamento com o padrão Net-Zero da iniciativa Science Based Targets. Ela continua a se concentrar em preparar suas operações para o futuro, tornando a cadeia de suprimentos mais robusta, adaptável e lucrativa, e lançou recentemente o Lenovo ESG Navigator, uma solução digital para coletar e medir pontos de dados ESG - como o uso de energia - de locais de fábrica em tempo real.

Doug Fisher, vice-presidente sênior e diretor de Segurança da Lenovo, disse: "A Lenovo está dedicada a impulsionar a segurança da cadeia de suprimentos por meio da liderança, para que possamos estar à frente da evolução da cadeia de suprimentos. Nosso objetivo é garantir que nossos produtos sejam seguros, altamente resilientes e confiáveis antes de entrarem no ambiente de nossos clientes. Atestamos a integridade de cada dispositivo até os níveis mais baixos do sistema."

A abordagem de segurança da cadeia de suprimentos da Lenovo é construída sobre uma base de prevenção. Os fornecedores e componentes são rigorosamente examinados, com a abordagem de segurança por projeto da empresa incorporada ao ciclo de vida do produto. Ao adotar uma postura proativa contra backdoors, produtos contaminados, falsificações e vulnerabilidades de hardware/software, a Lenovo protege seus produtos e estabelece um alto padrão industrial para a segurança da cadeia de suprimentos.

O Gartner obtém uma lista de empresas a partir de uma combinação da Fortune Global 500 e da Forbes Global 2000. Em um esforço para manter a lista de empresas avaliadas em um nível gerenciável, foi aplicado um limite geral de receita anual de US$ 15 bilhões e as empresas sem cadeias de suprimentos físicas foram excluídas.

A classificação Supply Chain Top 25 é composta por dois componentes principais: desempenho comercial e opinião. O desempenho comercial na forma de dados públicos financeiros e de ESG (ambiental, social e de governança) oferece uma visão de como as empresas se saíram nos últimos três anos, enquanto o componente de opinião oferece uma visão do potencial futuro e reflete a liderança na comunidade da cadeia de suprimentos. Esses dois componentes são combinados em uma pontuação total composta.

