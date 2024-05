Comunicado do Business Wire :Kolmar BNH

Além disso, em abril, os achados de pesquisa da Kolmar BNH sobre o HemoHIM G foram publicados na conceituada revista acadêmica Toxicological Research, reconhecida no nível SCIE. Esses achados, que seguem as diretrizes da OECD, têm uma importância fundamental, pois não apenas validam a segurança do produto para conformidade regulatória em diversos mercados, mas também fortalecem os direitos de propriedade intelectual por meio de resultados confiáveis.

A Kolmar BNH planeja acelerar sua expansão no mercado asiático lançando o HemoHIM G no mercado de Taiwan em 15 de maio. O HemoHIM G, feito sob medida para exportação internacional, fez ajustes meticulosos nas matérias-primas e nas proporções dos ingredientes para atender às diversas regulamentações de alimentos em diferentes jurisdições. Os principais ingredientes, como Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong e Paeonia lactiflora, passaram por rigorosos procedimentos de fornecimento, acompanhados por medidas de controle de qualidade rigorosas. Os perfis de sabor e aroma foram adaptados para atender às preferências dos consumidores europeus.

HemoHIM, o principal produto da Kolmar BNH, é distribuído por meio de sua parceira Atomy. O produto alcançou marcos notáveis, ultrapassando 2 trilhões de KRW em vendas acumuladas no país e no exterior desde seu lançamento. O sucesso do produto é atribuído às capacidades de pesquisa e desenvolvimento da Kolmar BNH, juntamente com a confiança duradoura dos consumidores construída ao longo do tempo.

O nome do produto HemoHIM deriva da fusão de 'HEMO (hemoglobina)' e 'HIM (H: hematopoiese, I: imunidade e M: modulação)'. Ele inclui extratos provenientes de ervas medicinais naturais, como Angelica gigas, Cnidium officinale e Paeonia japonica. Esse feito é resultado dos esforços colaborativos da Kolmar BNH, estabelecida em conjunto pelo Instituto de Pesquisa de Energia Atômica da Coreia e pela Kolmar Korea, com um orçamento de 5 bilhões de KRW ao longo de oito anos.

Notavelmente, o Instituto de Pesquisa de Energia Atômica da Coreia, uma instituição preocupada com radiação, reforçou a confiança no HemoHIM, pois iniciou a pesquisa para fins de autoproteção. Essa colaboração, combinada com a expertise da Kolmar BNH em comercialização e tecnologia de produção, culminou no desenvolvimento bem-sucedido de uma substância combinada que melhora a função imunológica.

O HemoHIM ganhou reconhecimento do Ministério de Alimentos e Medicamentos da Coreia em 2006 como a primeira matéria-prima funcional individualmente reconhecida no país para a melhoria da função imunológica. Isso marcou um marco pioneiro no desenvolvimento de alimentos funcionais na Coreia, especialmente em um momento em que a pesquisa e as matérias-primas para melhorar a função imunológica eram escassas.

A Kolmar BNH vem reforçando a confiabilidade por meio de esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento desde o lançamento do HemoHIM. Alocando consistentemente mais de 2% de suas vendas anuais em iniciativas de P&D para novos desenvolvimentos, a empresa alcançou um marco significativo ao integrar a funcionalidade de melhoria da fadiga ao HemoHIM. Isso ocorreu seis anos após o início do 'projeto de desenvolvimento de tecnologia sustentável do HemoHIM' em 2017.

A Kolmar BNH cresceu significativamente com o HemoHIM. Em 2015, quando foi listada no principal mercado de ações da Coreia, o KOSDAQ, a empresa registrou vendas de 236,2 bilhões de KRW, e no ano passado, esse valor aumentou 145%, chegando a 579,6 bilhões de KRW.