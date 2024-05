Comunicado do Business Wire :Ferrer

"O campo das doenças vasculares pulmonares e pulmonares intersticiais é muito importante para nós", disse Oscar Pérez, diretor científico e de desenvolvimento de negócios da Ferrer. "Fortalecer nossa parceria com a United Therapeutics Corporation pode avançar nosso propósito de utilizar os negócios para lutar pela justiça social por meio da oferta de novas soluções para pessoas, famílias e cuidadores que convivem com doenças devastadoras".

A solução inalatória de treprostinil está atualmente sendo avaliada em três ensaios clínicos de fase 3: dois em pacientes com FPI (com mais de 1.000 participantes combinados) e um em pacientes com FPP (com 698 participantes), com um acompanhamento de 52 semanas e abrangendo coletivamente uma região de estudo global.

O anúncio se baseia nas sólidas capacidades e expertise da Ferrer em doenças vasculares pulmonares e pulmonares intersticiais, e destaca o compromisso de ambas as empresas em expandir o acesso global à solução inalatória de treprostinil para pacientes com FPI e FPP, caso seja aprovado.

No âmbito do acordo expandido, a Ferrer foi designada como distribuidora exclusiva em todo o mundo (exceto nos EUA, Canadá, Japão, China e Israel), para disponibilizar essa opção terapêutica após aprovação para o tratamento de FPI e FPP e continuar oferecendo soluções transformadoras aos pacientes que precisam.

* A solução inalatória de treprostinil é um mimético de prostaciclina indicado para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar (HAP; grupo 1 da OMS) e hipertensão pulmonar associada a doenças pulmonares intersticiais (HP-DPI; grupo 3 da OMS). O Tyvaso® para HP-DPI atualmente está autorizado nos EUA, Israel, Chile, República Dominicana e Argentina, e em processo de revisão regulatória no Japão, e para HAP do grupo 1 da OMS, está atualmente autorizado nos EUA, Israel, Argentina, Colômbia, Japão e República Dominicana. Em relação ao registro do Tyvaso® (treprostinil), solução inalatória para o tratamento de HP-DPI, a Ferrer obteve recentemente a autorização de comercialização no Chile e na República Dominicana e se concentrará em obtê-la também no Reino Unido. A avaliação adicional do Tyvaso® HP-DPI para a União Europeia continuará.

