Comunicado do Business Wire :Bio-Sourcing

A Bio-Sourcing, desenvolvedora de uma plataforma exclusiva, sustentável e lucrativa para produzir itens bioterapêuticos de nova geração, anunciou hoje o lançamento de um programa financiado pela UE de EUR 3,4 milhões (US$ 3,7 milhões), incluindo EUR 1,9 milhões de subsídios EUREKA Eurostars. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240524389405/pt/ O projeto AB-BIOBETTER, com duração de três anos, visa desenvolver um tratamento oral com anticorpos para doenças inflamatórias intestinais (DII), como doença de Crohn e colite ulcerativa, bem como para outras indicações imunológicas sistêmicas. Os parceiros do projeto incluem a Ciloa, uma empresa francesa de biotecnologia em estágio pré-clínico pioneira em bioengenharia de exossomos, e a Intract Pharma, uma desenvolvedora do Reino Unido de soluções disruptivas de administração de anticorpos orais.

A AB-BIOBETTER foi selecionada durante a convocação de projetos Eurostars. Co-financiada pelos orçamentos nacionais de cada estado parceiro, por meio da Innovate UK, do serviço público da Valónia e da Bpifrance, bem como pela União Europeia, ela visa desenvolver uma versão diária de adalimumabe à base de comprimidos, um anticorpo monoclonal anti-TNF-?. A meta é oferecer uma alternativa prática, menos invasiva e menos dispendiosa às injeções subcutâneas atualmente utilizadas, com eficácia igual ou até melhor. "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Ciloa e a Intract Pharma neste projeto pioneiro. Em combinação com os benefícios intrínsecos de nossa plataforma tecnológica, tornará estes medicamentos essenciais ainda mais acessíveis, especialmente para países de baixa e média rendas, atualmente privados deles", afirmou Bertrand Merot, Diretor Executivo e Fundador da Bio-Sourcing. A plataforma BioMilk da Bio-Sourcing permite a produção de adalimumabe bio-melhor em quantidades industriais, com um custo dez vezes menor do que os anticorpos monoclonais convencionais com melhores propriedades de administração oral. A Ciloa traz experiência em bioengenharia de vesículas extracelulares, o que irá permitir a administração oral precisa e eficaz do medicamento. A Intract Pharma irá contribuir com suas tecnologias de administração intestinal de precisão e estabilização de anticorpos, o que possibilita a administração oral de produtos bioterapêuticos.

O projeto de três anos visa validar preclinicamente o produto e a plataforma, bem como levar o produto à fase de estudos de habilitação do IND. Sobre a Bio-SourcingA Bio-Sourcing é uma empresa de biotecnologia que desenvolveu uma plataforma exclusiva, sustentável e rentável para produzir uma nova geração de produtos bioterapêuticos; em particular, anticorpos monoclonais. Sua plataforma tecnológica está baseada em produzir itens bioterapêuticos em leite de cabra com uso tecnologias de edição de genoma e transferência nuclear. www.bio-sourcing.com