Comunicado do Business Wire :AIDS Healthcare Foundation

A AIDS Healthcare Foundation (AHF) realizará uma conferência de imprensa virtual na QUARTA-FEIRA, 29 de maio, às 9h, horário de Londres GMT+1 (4h a.m. US EDT), para comentar sobre as negociações do Acordo Pandêmico que estão paralisadas e que ocorrem esta semana na Assembleia Mundial da Saúde (WHA). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240528702222/pt/ Using the international distress signal "SOS" (which conventionally stands for Save Our Souls) and imagery depicting a skull with crossbones which represents a deadly road hazard ahead, this global advocacy initiative urgently underscores the critically flawed state of the World Health Organization's (WHO) Pandemic Agreement as negotiations near conclusion at the end of May. (Graphic: Business Wire)

"A incapacidade dos Estados Membros da WHA de alcançar um consenso é, na verdade, um desenvolvimento positivo. Isso é uma admissão de que enganar o mundo em desenvolvimento e apoiar as empresas farmacêuticas não é a abordagem correta," disse a chefe do Escritório da AHF na África, Dra. Penninah Iutung. "Instamos os líderes mundiais a não se conformarem com o 'status quo' e a prolongarem as negociações o suficiente para garantir que tenhamos um Acordo de Pandemia que consagre a equidade como um princípio fundamental da saúde pública global. Precisamos de um Acordo que proteja todas as nações de futuras emergências de saúde global. Se alguma vez houve um momento para um chamado mundial de 'SOS' por ação - é agora." Na coletiva de imprensa virtual, especialistas em saúde pública da Europa, África, Ásia, América Latina e EUA pedirão aos líderes mundiais que usem o atraso para negociar e entregar um acordo justo e equitativo que atenda às necessidades dos países em desenvolvimento e de baixa renda - e não apenas das nações ricas e das grandes empresas farmacêuticas. A coletiva de imprensa virtual faz parte da campanha de defesa global da AHF chamada "SOS: Save Our Society." -0- *T O QUÊ: CONFERÊNCIA DE IMPRENSA VIRTUAL ZOOM SOS SAVE OUR SOCIETY: A AHF pede aos Estados Membros da Assembleia Mundial da Saúde que negociem um Acordo Pandêmico justo e equitativo que funcione para todas as nações, especialmente para os países de baixa renda. ONDE Quarta-feira,29 de maio de 2024 @ às 9h a.m. GMT+1 (4 a.m. EDT) QUEM: Estados Unidos - Michael Weinstein, presidente da AHF Países Baixos - Daniel Reijer, chefe do Escritório da AHF na Europa Grécia - Nikos Dedes, presidente e fundador da Positive Voice Ucrânia - Dr. Yaroslava Lopatina, diretora do Programa Nacional, AHF Ucrânia Reino Unido -Loretta Wong, membro suplente do Conselho / OSC do Norte Global / Conselho de Governança do Fundo Pandêmico Uganda - Dr. Penninah Iutung, chefe do Escritório da AHF na África Índia - Prince Manvendra Singh Gohil, chefe do Lakshya Trust e o primeiro príncipe abertamente gay da Índia ...e representantes da Polônia, Argentina e outros a serem confirmados. Moderador: Dr. Jorge Saavedra, diretor executivo do Instituto de Saúde Pública Global da AHF, México COMO: Participe da Reunião Zoom aqui: https://zoom.us/j/94970766648?pwd=MmMyOXY1blgxSnEwcTJlMk0wMWF1dz09 ID da reunião: 949 7076 6648 Um toque no celular: +13017158592,,94970766648# EUA (Washington DC) Encontre seu número local: https://zoom.us/u/a6s6dHpNi CONTATOS DE IMPRENSA: Guilherme Faviero, diretor, Instituto de Saúde Pública Global da AHF na Universidade de Miami +1 561.929.9339, [email protected] Denys Nazarov, diretor de Política Global e Comunicações, AHF +1 323.219.1091, [email protected]*T

A campanha global de defesa SOS: Save Our Society (SOS: Salve nossa sociedade) tem como objetivo garantir a equidade na saúde global e o acesso a produtos essenciais de saúde, como vacinas, diagnósticos e terapias, durante pandemias e emergências de saúde internacionais. Liderada pela AHF, a campanha usa o sinal de socorro internacional "SOS" para destacar o estado criticamente falho das negociações do Acordo Pandêmico da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os defensores buscam abordar as desigualdades gritantes entre países desenvolvidos e em desenvolvimento que historicamente têm atormentado as respostas globais de saúde, particularmente destacadas durante a pandemia da COVID-19. A AIDS Healthcare Foundation (AHF), a maior organização global de combate à AIDS, atualmente oferece atendimento médico e/ou serviços a mais de 1,9 milhão de pessoas em 46 países nos EUA, África, América Latina/Caribe, região da Ásia/Pacífico e Europa Oriental. Para saber mais sobre a AHF, visite nosso site: www.aidshealth.org, encontre-nos no Facebook: www.facebook.com/aidshealth, siga-nos em @aidshealthcare e assine nosso podcast da AHF "AHFter Hours".

