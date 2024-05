Coalizão designa ex-chefe de Inteligência para formar governo nos Países Baixos

Os partidos da coalizão de direita recentemente formada nos Países Baixos designaram nesta terça-feira (28) Dick Schoof, funcionário público e ex-chefe do serviço de Inteligência, para formar um governo.

"Por recomendação e com o apoio dos dirigentes da coalizão parlamentar (...) vejo que Dick Schoof tem vontade de estar disponível como futuro primeiro-ministro", declarou Richard van Zwol, que supervisiona as negociações para a formação do governo holandês.

Apesar de sua vitória na eleição de novembro, o líder de extrema direita Geert Wilders renunciou à pretensão de dirigir a quinta economia europeia e, junto com os demais líderes da coalizão, pediu a Schoof, da ala esquerda do partido trabalhista, para assumir a função.