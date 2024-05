Ciclone de longa duração deixa quase 40 mortos na Índia e em Bangladesh

Ao menos 38 pessoas morreram na Índia e em Bangladesh na passagem de um ciclone que, segundo o diretor do departamento meteorológico de Daca, é um dos fenômenos de formação mais rápida e de maior duração já registrados.

Desde domingo, o ciclone Remal deixou 21 mortos na Índia, 12 deles no desabamento de uma pedreira devido às chuvas no estado de Mizoram, nordeste do país, e 17 em Bangladesh, segundo as autoridades dos dois países.

A tempestade, acompanhada por rajadas de ventos intensas e grandes ondas, inundou cidades e derrubou estruturas de quebra-mar.