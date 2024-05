Botafogo empata com Junior Barranquilla (0-0) e termina em 2º no Grupo D da Libertadores

O Botafogo empatou em 0 a 0 na visita ao colombiano Junior Barraquilla nesta terça-feira (28) num duelo do Grupo D entre dois times que já estavam classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 e terminou em segundo na chave.

O empate era suficiente para que 'El Tiburón' terminasse em primeiro. As duas equipes encerraram a primeira fase com 10 pontos, mas os colombianos têm melhor saldo de gols.

No outro duelo, a equatoriana LDU venceu o Universitario por 2 a 0 e avançou, com 7 pontos, aos playoffs da Copa Sul-Americana. Os peruanos terminaram em último, com 5.