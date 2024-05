Aumenta preocupação com doenças no Rio Grande do Sul após cheias históricas

O surgimento de casos e pelo menos cinco mortes por leptospirose, doença bacteriana geralmente transmitida por ratos, preocupam as autoridades após as enchentes sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul e contaminaram as águas da região.

De acordo com os últimos números da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, até esta terça-feira (28) haviam sido confirmadas cinco mortes por leptospirose e outras nove são suspeitas.

No total, as autoridades locais registram 124 casos e outros 922 estão em análise.