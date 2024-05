Antes de reunião de emergência no Conselho de Segurança sobre Rafah, França critica Israel

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) realizará nesta segunda-feira, 28, uma reunião de emergência sobre a situação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Segundo comunicado da representação diplomática francesa, à luz da gravidade da situação, a França "considera mais necessário do que nunca que o Conselho de Segurança adote uma nova resolução".

"O presidente Emmanuel Macron expressou a nossa indignação face aos ataques israelenses que resultaram na morte de muitas pessoas deslocadas em Rafah. Estas operações devem parar, de acordo com a ordem emitida pela Corte Internacional de Justiça (CIJ). O Conselho de Segurança deve também permitir que a ONU desempenhe um papel ativo na Faixa de Gaza, a fim de satisfazer as necessidades imediatas da população e permitir que os palestinos governem um território que deve ser parte integrante do seu Estado", afirmou o governo francês.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, país que assim como a França é integrante permanente do CSNU, também se manifestou sobre as ações de Israel. "Cenas profundamente angustiantes após os ataques aéreos em Rafah neste fim de semana. A investigação das Forças de Defesa Israelenses deve ser rápida, abrangente e transparente. Precisamos urgentemente de um acordo para retirar os reféns e receber ajuda, com uma pausa nos combates para permitir o trabalho no sentido de um cessar-fogo sustentável a longo prazo", escreveu em sua conta no X.