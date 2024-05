UE quer reunião com Israel para discutir situação em Gaza, diz chanceler

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) concordaram, nesta segunda-feira (27), em convocar uma reunião com Israel para que explique suas ações militares em Rafah, no âmbito de seu acordo de cooperação, informou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"Temos a unanimidade necessária para convocar um Conselho de Cooperação com Israel para abordar a situação em Gaza e (...) o respeito aos direitos humanos", disse Borrell aos jornalistas, após uma reunião de chanceleres da UE em Bruxelas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Borrell não indicou quando essa reunião pode ser realizada nem se Israel já foi informado.