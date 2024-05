TotalEnergies e Petrobras ampliarão exploração de campos de petróleo no Brasil

As empresas Petrobras e TotalEnergies anunciaram um acordo para ampliar a exploração de dois campos de petróleo no Brasil, informou nesta segunda-feira o grupo francês.

"A TotalEnergies, em conjunto com a Petrobras e seus parceiros, tomou a Decisão Final de Investimento (FID) para as segundas fases dos desenvolvimentos de dois campos, Atapu e Sépia, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro", afirmou a empresa em um comunicado.

Os dois campos são operados pela TotalEnergies e pela Petrobras desde 2020 e 2021, respectivamente, com capacidades de produção de 150 mil e 180 mil barris por dia.