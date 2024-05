Rússia retirará Talibã de sua lista de organizações terroristas

"Eles têm poder real", acrescentou ele durante uma visita do presidente Vladimir Putin ao Uzbequistão.

A Rússia retirará o Talibã de sua lista de organizações terroristas, mais de três anos após este movimento islamista retornar ao poder no Afeganistão, anunciou o chanceler russo Serguei Lavrov nesta segunda-feira (27).

O Talibã está na lista russa de organizações terroristas desde 2003, o que não impediu suas relações com Moscou há vários anos ou de receber mensageiros do grupo em solo russo em inúmeras ocasiões.

A Rússia tem sido conciliadora com os talibãs desde que estes retornaram ao poder em agosto de 2021, prometendo não permitir o estabelecimento de organizações mais radicais.

As autoridades de Moscou temem pela segurança das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que fazem fronteira com o Afeganistão, e com o surgimento de novos grupos jihadistas inspirados ou apoiados pelos talibãs.