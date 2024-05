Presidência francesa suspende estado de emergência na Nova Caledônia

O estado de emergência na Nova Caledônia, imposto para conter os distúrbios violentos, será suspenso na manhã de terça-feira, anunciou a presidência francesa, que enviou 480 policiais para reforçar a segurança no território do Pacífico.

"O presidente decidiu, no momento, não prolongar o estado de emergência além do prazo de 12 dias para permitir as reuniões do partido independentista FLNKS", anunciou o governo francês em um comunicado.

Sete pessoas morreram na Nova Caledônia desde o início dos distúrbios em 13 de maio, motivados por uma proposta de reforma eleitoral.