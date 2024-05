Polônia restringirá viagens dos diplomatas russos

A Polônia decidiu impor restrições às viagens dos diplomatas russos em seu território devido ao "envolvimento" de Moscou em "uma guerra híbrida", anunciou o ministro polonês de Relações Exteriores nesta segunda-feira (27).

"Acabo de anunciar uma decisão da Polônia sobre a participação do Estado russo em uma guerra híbrida contra a UE, incluindo a Polônia. Serão restrições à circulação dos diplomatas russos em nosso país", declarou Radoslaw Sikorski à imprensa em Bruxelas.

As restrições afetarão todos os diplomatas e demais funcionários da embaixada em Varsóvia, com exceção do embaixador.