O chefe da diplomacia da UE e vários chanceleres do bloco pediram, nesta segunda-feira (27), o cumprimento da ordem da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre o fim da ofensiva israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Israel foi alvo de uma onda de condenações internacionais nesta segunda-feira (27) por um bombardeio que, segundo autoridades de Gaza, matou 45 pessoas em um campo de deslocados em Rafah, no sul do enclave palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) anunciou, nesta segunda-feira (27), que apresentou uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre os jornalistas palestinos mortos ou feridos na guerra na Faixa de Gaza.

=== PAPUA DESLIZAMENTO ===

PORT MORESBY:

Papua-Nova Guiné afirma que mais de 2.000 pessoas foram sepultadas em deslizamento de terra

Mais de 2.000 pessoas foram sepultadas no gigantesco deslizamento de terra que destruiu um vilarejo em Papua-Nova Guiné, anunciou o governo do país, que pediu ajuda internacional para os trabalhos de resgate.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Mexicanos se preparam para eleger sua primeira mulher presidente

No próximo domingo (2), o México celebrará as maiores eleições de sua história, que levarão pela primeira vez uma mulher à presidência em um país abalado pelo tráfico de drogas e pela violência de gênero.

(México eleições política Mulheres, 710 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Sheinbaun, a determinada cientista que quer liderar um México machista

Sóbria e impassível, Claudia Sheinbaum, uma cientista brilhante chamada por sua adversária de "dama de gelo", quer ser tornar a primeira presidente de um México machista.

(México eleições mulheres, 740 palavras, já transmitida)

TEPATEPEC:

Xóchitl Gálvez, da venda de geleias à candidatura presidencial no México

Xóchitl Gálvez encarna uma história de superação: a de uma menina de origem indígena que vendia geleias para aliviar a pobreza, que se tornou empresária de sucesso e agora é o trunfo da oposição para tentar governar o México.

(México eleições política mulheres, 668 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Julgamento de Trump em NY entra na reta final

O histórico julgamento de Donald Trump em Nova York entra na sua reta final nesta terça-feira (28), com argumentos finais perante o júri, que deve decidir se proferirá a primeira condenação criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos.

WASHINGTON:

A seis meses das eleições, Biden está cada vez mais mal-humorado com a imprensa

É a tensão sobre as próximas eleições? Frustração por uma campanha que não está indo como ele deseja? Negação diante de pesquisas sombrias? Seja como for, o presidente dos EUA, Joe Biden, está cada vez mais de mau humor com os jornalistas.

-- EUROPA

MADRI:

Zelensky pede que Ocidente use 'todos os meios' para 'forçar a Rússia à paz'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta segunda-feira (27) ao Ocidente que "use todos os meios" para "forçar a Rússia à paz", durante uma visita à Espanha, país que prometeu um bilhão de euros (R$ 5,58 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia, sobrecarregada pela ofensiva russa.

BUCARESTE:

Nas montanhas da Romênia, ucranianos arriscam suas vidas para fugir da guerra

Na remota área montanhosa de Maramures, no norte da Romênia, perto da fronteira com a Ucrânia, cada vez mais jovens ucranianos arriscam suas vidas para escapar da guerra que devasta o seu país.

PARIS:

França debate difícil adoção de sua lei da eutanásia

Os deputados franceses começaram a debater, nesta segunda-feira (27), um polêmico projeto de lei para permitir a eutanásia sob condições estritas, um trâmite que pode se estender por mais de um ano e que, se aprovado, aproximaria a França de seus vizinhos europeus.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul, China e Japão exigem desnuclearização da Coreia do Norte

Os primeiros-ministros da China e do Japão e o presidente da Coreia do Sul exigiram, nesta segunda-feira (27), a desnuclearização da Coreia do Norte, durante um raro encontro de cúpula em Seul no qual se comprometeram a reforçar a cooperação entre os três países.

(Japão diplomacia China CoreiaSul CoreiaNorte nuclear, 650 palavras, já transmitida)

PATUAKHALI:

Ciclone deixa 10 mortos e 30 mil casas destruídas em Bangladesh

A passagem do ciclone Remal por Bangladesh deixou 10 mortos e destruiu mais de 30 mil casas, além de ter provocado danos em dezenas de milhares de residências, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira.

-- ÁFRICA

KANO, Nigéria:

Ataque no centro da Nigéria deixou ao menos 8 mortos e 150 sequestrados

Homens armados mataram pelo menos oito pessoas e raptaram outras 150 no centro da Nigéria, informaram nesta segunda-feira (27) as autoridades locais do país, que sofre com ataques frequentes deste tipo.

RABAT:

No Marrocos, onde o aborto é ilegal, cresce o comércio online de pílulas abortivas

Angustiada diante da ideia de ter outro filho, Asmaa explorou todas as vias para abortar, mas no Marrocos o aborto é ilegal e tabu, e acabou buscando ajuda nas redes sociais, onde o tráfico de pílulas abortivas se faz muito presente.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MADRI:

Caravaggio 'perdido' que quase foi vendido 'por nada' chega ao Museu do Prado

O "Ecce Homo" de Caravaggio, que quase foi vendido por 1.500 euros (8.380 reais na cotação atual) em um leilão, será exposto a partir desta semana no Museu do Prado.

NAÇÕES UNIDAS:

Pequenos Estados insulares vulneráveis se reúnem para enfrentar crises

Afogados em dívidas e ameaçados de serem varridos pelos impactos devastadores do aquecimento global, os pequenos Estados insulares vulneráveis se reúnem esta semana para tentarem se preparar ante as crises climáticas e econômicas da próxima década.

=== ESPORTE ===

MADRI:

Justiça espanhola questiona postura de Fifa e Uefa sobre Superliga Europeia

A Justiça espanhola considerou que a Fifa e a Uefa "abusaram de sua posição de domínio" ao rejeitarem a Superliga, projeto de competição que esteve prestes a implodir o futebol europeu em 2021, segundo uma decisão publicada nesta segunda-feira (27) e cujo alcance é atualmente incerto.

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

